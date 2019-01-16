Son Dakika Haberleri: Halkbank- Zenit Kazan: 1 - 3

Halkbank- Zenit Kazan: 1 - 3

1 saat önce

SALON: TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor KompleksiHAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Maria Jativa Rodriguez (İspanya)HALKBANK: Sket, Furkan, Baranowicz, Burutay, Faik Samed, Luburic, Alperay (L), Hasan (L) (Vefa, Abdullah, Efe) ZENİT KAZAN: Volvich, Butko,...

Halkbank- Zenit Kazan: 1 - 3, System.String[]


SALON: TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi

HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Maria Jativa Rodriguez (İspanya)

HALKBANK: Sket, Furkan, Baranowicz, Burutay, Faik Samed, Luburic, Alperay (L), Hasan (L) (Vefa, Abdullah, Efe) 

ZENİT KAZAN: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov, Verbov (L) (Surmachevskiy, Alekno, Krotkov (L), Alekseev)

SETLER: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25

SÜRE: 103 dakika (23, 25, 28, 27)

2019 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler kategorisindeki A Grubu'nda yer alan Halkbank, üçüncü maçında, sahasında Rusya'nın Zenit Kazan takımını konuk etti. Temsilcimiz, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 15-25, 18-25, 26-24 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:43 Kaynak: DHA

İspanya, voleybol, Türkiye Voleybol Federasyonu, Zenit, Spor
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