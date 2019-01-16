Halkbank- Zenit Kazan: 1 - 3

SALON: TVF Atatürk
Voleybol Salonu Vestel
Venus Spor Kompleksi
HAKEMLER: Daniele Rapisarda (İtalya
), Susana Maria Jativa Rodriguez (İspanya
)
HALKBANK: Sket, Furkan, Baranowicz, Burutay, Faik Samed, Luburic, Alperay (L), Hasan (L) (Vefa, Abdullah, Efe)
ZENİT KAZAN: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov, Verbov (L) (Surmachevskiy, Alekno, Krotkov (L), Alekseev)
SETLER: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25
SÜRE: 103 dakika (23, 25, 28, 27)
2019 CEV Şampiyonlar Ligi Erkekler kategorisindeki A Grubu'nda yer alan Halkbank, üçüncü maçında, sahasında Rusya
'nın Zenit Kazan
takımını konuk etti. Temsilcimiz, Ankara
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 15-25, 18-25, 26-24 ve 22-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
- İstanbul