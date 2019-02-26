Son Dakika Haberleri: Halkbank, Zenit Kazan'a Konuk Olacak

Halkbank, Zenit Kazan'a Konuk Olacak

36 dakika önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın, namağlup lider durumdaki Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.

Halkbank, Zenit Kazan'a Konuk Olacak, System.String[]
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında yarın, namağlup lider durumdaki Rusya temsilcisi Zenit Kazan'a konuk olacak.

Kazan kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Rakibine Ankara'da 3-1 yenilen Halkbank, grupta oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

Son iki müsabakasını kazanan ve A Grubu'nda 8 puanla ikinci sırada bulunan Halkbank'ın çeyrek final şansı sürüyor.

A Grubu'nu ikinci sırada bitirmesi kesinleşen Halkbank'ın çeyrek finale kalıp kalamayacağı, Zenit Kazan maçının ardından netleşecek.

Gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:46 Kaynak: AA

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