Son Dakika Haberleri: Halkbanklı Voleybolcular Öğrencilerle Buluştu

Halkbanklı Voleybolcular Öğrencilerle Buluştu

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Ankara Bilnet Okulları Yenimahalle Kampüsü'nü ziyaret etti.

Halkbanklı Voleybolcular Öğrencilerle Buluştu, System.String[]
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Ankara Bilnet Okulları Yenimahalle Kampüsü'nü ziyaret etti.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Bilnet Okulları'nın organize ettiği "Hayatım Spor" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya gelen mavi-beyazlılar, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Hayat ve spora dair soruları yanıtlayan voleybolcular ve ekip, söyleşinin ardından okul yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi.

Halkbank Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Volley Bayanlar Kategorisi 1.Etap eşleşmesi birinci maçında yarın THY ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18: 00'de başlayacak. Maçın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Yenimahalle, Ankara, Vestel, voleybol, Spor
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