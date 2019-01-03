Halkbanklı Voleybolcular Öğrencilerle Buluştu

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Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncuları ve teknik heyeti, Ankara
Bilnet Okulları Yenimahalle
Kampüsü'nü ziyaret etti.
Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre Bilnet Okulları'nın organize ettiği "Hayatım Spor" konulu söyleşide öğrencilerle bir araya gelen mavi-beyazlılar, öğrencilerden yoğun ilgi gördü.
Hayat ve spora dair soruları yanıtlayan voleybolcular ve ekip, söyleşinin ardından okul yemekhanesinde öğrencilerle yemek yedi.
Halkbank Voleybol Takımı, AXA Sigorta
Kupa Volley Bayanlar Kategorisi 1.Etap eşleşmesi birinci maçında yarın THY
ile karşı karşıya gelecek.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18: 00'de başlayacak. Maçın rövanşı 7 Ocak Pazartesi günü İstanbul
'da oynanacak.