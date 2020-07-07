Halkbanklı voleybolcular, sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti

Sporcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları da negatif çıktı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sezonu hazırlıkları için bir araya gelen Halkbank oyuncuları, Koru Hastanesinde sağlık taramasından geçirildi.

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