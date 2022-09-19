Halkevleri'nden Sosyal Konut Projesine Tepki: "Barınma Haktır, Satılamaz" - Son Dakika
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Halkevleri'nden Sosyal Konut Projesine Tepki: "Barınma Haktır, Satılamaz"

19.09.2022 15:36
Halkevleri'nden Sosyal Konut Projesine Tepki: "Barınma Haktır, Satılamaz"

Halkevleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili “TOKİ’nin fiyatlandırması memur maaşı zammına endeksli. Enflasyonun öngörülemeyen yükselişi karşısında yoksullar, büyük bir belirsizliğe sürükleniyor. Bu proje sosyal konut projesi değil yoksullara ev satma projesidir. Yoksulları kentlerin dışına itiyor. Barınma haktır, satılamaz” açıklamasını yaptı.

Halkevleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili "TOKİ'nin fiyatlandırması memur maaşı zammına endeksli. Enflasyonun öngörülemeyen yükselişi karşısında yoksullar, büyük bir belirsizliğe sürükleniyor. Bu proje sosyal konut projesi değil yoksullara ev satma projesidir. Yoksulları kentlerin dışına itiyor. Barınma haktır, satılamaz" açıklamasını yaptı.

Halkevleri Genel Merkezi, iktidarın yeni sosyal konut projesiyle ilgili bugün açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak tanıtılan proje Erdoğan tarafından müjdelendi. AKP iktidarı herkesi ev sahibi yapacağını söyleyerek 20 senedir TOKİ adı altında yaptığı vurgunlarla bilinmektedir. 2019'da vadettikleri 100 bin konut projesi bunun son örneğidir. Hak sahipleri ödemeleri yapmalarına rağmen, proje tamamlanmamıştır. Üstelik TOKİ evleri, niteliksiz malzeme kullanımıyla, proje hatalarıyla, dayanıksızlığıyla bilinmektedir. Proje kapsamındaki evler Ayaş 4. etap, Gölbaşı Gerder, Kazan, Mamak Nenek, Etimesgut Ballıkuyumcu, Polatlı, Sincan Saraycık, Sincan, Yenipeçenek gibi kent merkezinin çok uzağında muhitler. Kiraların artmasıyla kendi oturdukları evlerden dahi çıkmak zorunda kalan yoksullar, bir kez de devlet eliyle kentin dışına sürülmektedir.

"BU PROJE YOKSULLARA EV SATMA PROJESİDİR"

Tanıtıma göre 3+1 evlerin taksitleri 3187 liradan, 2+1 evlerinkiyse 2280 liradan başlıyor. Ancak ödemeler bu seviyede kalmayacak. TOKİ'nin fiyatlandırması memur maaşı zammına endeksli. Enflasyonun öngörülemeyen yükselişi karşısında yoksullar, büyük bir belirsizliğe sürükleniyor. Üstelik bu borç 20 yıl boyunca ödenecek. TOKİ uygulamaları vergi ve harçlardan, altyapı giderlerinden muaftır. Konutların iki yıl içinde teslim edileceği öngörülüyor. Yani iki yıl hem kira hem borç ödenmesi bekleniyor. Bu proje sosyal konut projesi değil yoksullara ev satma projesidir. Bu proje yoksullara 20 yıl boyunca ödenecek borç sunuyor, yoksulları kentlerin dışına itiyor.

Barınma krizini bu kadar gündeme getiren kira artışlarına dair etkin bir düzenleme yapılmalıdır. Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırlaması denetime tabi değil, pek çok yerde uygulanmıyor. Halkın kendi yaşadığı evleri terk etmek zorunda kalmasını önlemek adına her haneye barınma desteği sağlanmalıdır. Devletin yurtsuz kalan öğrencilerin nitelikli yurtlar, erkek şiddetine uğrayan kadınlara sığınma evleri yapması gereklidir. Buradan Halkevleri olarak AKP- MHP iktidarına sesleniyoruz. Yoksulları kent merkezlerinden sürmek yarattığınız yoksulluğun üzerini örtemeyecektir. Bizden çaldıklarınızı geri alma vakti geldi. Barınma haktır, satılamaz."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkevleri'nden Sosyal Konut Projesine Tepki: 'Barınma Haktır, Satılamaz' - Son Dakika

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