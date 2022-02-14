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HALKI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET ETTİLER - Son Dakika

HALKI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET ETTİLER

14.02.2022 09:12

TÜRK Kızılay'ı, yaklaşık iki yıldır etkili olan koronavirüs salgını ve ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan kış koşullarının kan bağışlarını olumsuz etkilemesi üzerine, yeni bir bağış kampanyası başlattı.

TÜRK Kızılay'ı, yaklaşık iki yıldır etkili olan koronavirüs salgını ve ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan kış koşullarının kan bağışlarını olumsuz etkilemesi üzerine, yeni bir bağış kampanyası başlattı. Kan bağış otobüsünde görevli Kan Bağış Merkezi personelleri, 'Kan Dostum kampanyasına destek için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Dünya genelinde yaklaşık 2 yıldır yaşanan Koronavirüs salgını ve ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alan sert kış koşulları, kan bağışı duyarlılığında gerilemeye neden oldu. Kan stoklarının olumsuz etkilendiği Türk Kızılay'ı, gerek olağan dönemlerde gerekse olağanüstü bir durumda hasta ve yaralıların kanla ilgili bir sorun yaşamaması için Kan Dostum isminde yeni kan bağış kampanyası başlattı. Kan bağış çalışmalarının yapıldığı illerden Muş'ta, koronavirüs salgını ve sert kış koşullarının yaşanmasından kaynaklı Türk Kızılay'ı ekiplerinin çalışmaları olumsuz etkilendi.

Kan bağış otobüsüyle şehrin en işlek İstasyon Caddesi üzerine kurulan Muş Kan Bağış Merkezi personelleri, 'Kan Dostum ismindeki kampanyaya destek için vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti. Gün geçtikçe düşen kan bağışı sayısını arttırmak için kar yağışı ve soğuk havaya rağmen otobüs önüne çıkan personeller, burada yaptıkları çağrıyla vatandaşları kan bağışına çağırıyor.

'LÜTFEN DUYARLI OLALIM, KAN BAĞIŞIMIZI YAPALIM

Bir kan bağışının 3 insana hayat olduğu düşüncesiyle kan bağışında bulunan İbrahim Köse, 'Türk Kızılay'ının başlatmış olduğu 'kan dostum' kampanyasına bir vatandaş olarak destek verdim. Bağışladığımız her bir kan bağışı, 3 insanımıza hayat oluyor. Bu konuda lütfen duyarlı olalım, kan bağışımızı yapalım diye konuştu.

'KAN İHTİYACI ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR

Kan ihtiyacının gün geçtikçe artarak devam ettiğine dikkat çeken Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan, 'İki yıldır süren pandemi etkisi ve bölgemizdeki sert kış koşulları nedeniyle kan bağışlarımız, olumsuz yönde etkilenmektedir. Tabi hastanelerimizdeki hasta ile yaralıların, kan ihtiyacı artarak devam etmektedir. Kan ihtiyacımızı bir başka bir tedavi aracıyla yerine koyamıyoruz. Bunun için duyarlı vatandaşlarımızın kan bağışına destek vermesini istiyoruz dedi.

'OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI, KAN BAĞIŞLARINI ETKİLEYEN BİR UNSUR DEĞİLDİRö

Kış koşullarının kan bağışı üzerinde olumsuz etkilerinin var olduğu düşüncesinin tamamen yanlış olduğuna vurgu yapan Kotan, 'Genelde soğuk hava ve pandemi etkisiyle kan bağışı düştüğü zaman bağışçılarımız, soğuk havaların kan bağışında kendilerini olumsuz etkileyeceğini düşündükleri için gelip kan bağışında bulunmuyorlar. Yalnız bizler bağışçılarımız geldiği zaman kan değerlerine bakıyoruz, vitallerini değerlendiriyoruz. Olumsuz hava şartları, kan bağışlarını etkileyen bir unsur değildir diye konuştu.

HALKI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET ETTİLER
HALKI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET ETTİLER
HALKI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET ETTİLER

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Koronavirüs, Kan Bağışı, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALKI KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA DAVET ETTİLER - Son Dakika


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