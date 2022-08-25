İSTANBUL-GÜLŞEN'İN MAHKEME İFADESİ: "BEN SUÇ İŞLEMEDİM"

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanan Gülşen Çolakoğlu, nöbetçi hakimliğe verdiği ifadesinde, "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi.

Gülşen Çolakoğlu İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmasında, emniyet ve savcılık ifadelerini tekrar ettiğini belirterek "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme ise Gülşen Çolakoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi. Mahkeme gerekçesinde, "şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir delillerin mevcut olduğu, (şüphelinin konser sırasında 'İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü, şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşıldığına dair 25 Ağustos 2022 tarihli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu, suçun alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle tutuklanmasına" karar verildiği belirtildi. Gülşen'in avukatları aracılığıyla bu karara 7 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.