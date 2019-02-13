"Halkımızın Huzuru Ve Refahı İçin Çalışıyoruz"

"ULAŞIM AĞIMIZDAKİ KONFOR SEVİYESİ YÜKSEK"

Nüfus artışıyla birlikte konutlaşmanın yoğunlaştığı Bostanbaşı bölgesindeki trafik akışını hızlandırmak adına belirlenen plan ve program doğrultusunda yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçedeki yaşam seviyesini yükseltmek, ulaşım sıkıntısı olan bölgeleri rahatlatmak adına çok yoğun çalıştıklarını söyledi.

"BÖLGEMİZİ HIZLA KALKINDIRMAK ADINA YAZ-KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Beş yıllık sürede hayata geçen yatırımların yanı sıra Asfalt Plan Tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte gerek sıcak asfalt gerekse sathi kaplama ve diğer saha çalışmalarındaki kaliteyi artırdıklarını hatırlatan Başkan Çınar, "Halkımızın huzuru ve refahı için yaz-kış demeden aralıksız çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz belirlenen çalışma takvimini harfiyen uygulayarak programa alınan bölgelerde yol yapım, yenileme, genişletme ve imar yollarını açma çalışmalarına devam ediyorlar. Son yıllarda nüfus artışına paralel olarak konutlaşma ve araç trafiğinin fazlalaştığı Bostanbaşı mahallemizde ki farklı cadde ve sokaklarda yaya ve araç trafiğini daha konforlu hale getirmek adına ciddi yatırımlar yapmaktayız. Yollarımızın kaliteli olması kentimizin gelişimini, ekonomisini ve ticaretini olumlu etkilemektedir. Amacımız; bölgemizi hızlı bir şekilde kalkındırmaktır. Biz ulaşım sorununu çözmeyle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

"İLÇEMİZİN GELECEĞİNE CİDDİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

Başkan Çınar, Yeşilyurt'un modern bir kent olma yolunda hızla ilerlediğini hatırlatırken, " Bizim en büyük memnuniyetimiz, kıymetli hemşerilerimizin mutlu ve huzurlu olmasıdır. Serilen tonlarca asfalt, yeni açılan kilometrelerce yol, Yeşilyurt'un geleceğine yapılan yatırımdır" dedi.