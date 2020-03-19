Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak - Son Dakika

Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak

6 saat önce

Antalya'da Korkuteli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe halkının evlerden çıkmaması için acil ihtiyaçların belediye ekiplerince karşılanacağını duyurdu.

Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak, System.String[]

Antalya'da Korkuteli Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçe halkının evlerden çıkmaması için acil ihtiyaçların belediye ekiplerince karşılanacağını duyurdu.

Belediye Başkanı Ömer İşlek, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçedeki önlemleri artırdıklarını belirtti.

Bu doğrultuda vatandaşlara daha fazla yardımcı olabilmek amacıyla ek hizmetler belirlediklerini aktaran İşlek, salgın nedeniyle dışarıya çıkamayan ve kitap talebinde bulunanlara Cumhureli ekiplerince kitap servisi yapılacağını bildirdi.

Ayrıca evlerdeki okunmuş olan ve başkalarının faydalanması için kendilerine ulaştırılmış kitapları da dezenfekte edip dağıtacaklarını ifade eden Ömer İşlek, evcil hayvanların mama ve veteriner hizmetinin de belediye tarafından ücretsiz karşılanacağını kaydetti.

Engelli vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını ücretsiz olarak yapacaklarını ve evlerine teslim edeceklerini belirten İşlek, 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik çalışmaları da şu şekilde aktardı:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine maske ve kolonya dağıtımı pazartesi gününden itibaren belediyemiz tarafından başlatılacaktır. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın imkanı olsun olmasın kendilerini kötü hissetmeleri veya virüs belirtisi olduğunu düşünmeleri halinde belediye doktorumuz evde sağlık bakım kapsamında ön teşhis için evlerine ücretsiz gidecek. Gerek görüldüğü takdirde hastaneye sevki tarafımızca karşılanacaktır. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz, evlerinizden çıkıp eczanelere gitmenize gerek yok."

Çocuklar için ücretsiz masal hizmeti

Çocuklara yönelik de hizmetlerin olacağını bildiren Ömer İşlek, saat 08.30 ile 17.30 arasında canı sıkılan çocukların Cumhureli'ndeki görevlileri aramaları halinde ücretsiz masal dinleyebileceklerini belirtti.

Evlerde can sıkıntısı yaşayanlar için Korkuteli TV iş birliğinde yarışma programı düzenleyeceklerini aktaran İşlek, gün içerisindeki 3 yarışma programında vatandaşlara çeşitli hediyeler dağıtılacağını bildirdi.

Vatandaşların bu süreçte ihtiyaçları için "0242 653 00 00" Cumhureli irtibat numarasını aramalarını isteyen İşlek, "Önümüzdeki 2 hafta evlerimizde kalalım, acil durumlar ve ihtiyaçlar dışında dışarıya çıkmayalım. Çocuklarımızla vakit geçirelim, ailece kitap okuyup, film seyredelim, bol bol ülkemiz için dua edelim, hatimler yapalım. Dostlarımızı ve arkadaşlarımızı telefonla arayarak hal hatır soralım." değerlendirmesinde bulundu.

İşlek, Korkuteli Belediyesi olarak vatandaşın acil tüm ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde karşılayacaklarını da kaydetti.

Korkuteli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:54 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Manisa bir lise tarafından yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretilmeye başlandı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım         
19:25
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı         
11:40
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor         
09:02
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti Eğlence düşkünü İngiliz gençler, koronavirüsü umursamayıp çılgınca eğlenerek kendilerinden geçti         
15:02
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 23:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkın alışverişini belediye ekipleri yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]