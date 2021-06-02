Halkın Bakkalı'nda Online Satış Başladı - Son Dakika

Halkın Bakkalı'nda Online Satış Başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdiği Halkın Bakkalı, online satış uygulamasını başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Başka Bir Tarım Mümkün" vizyonunun önemli bir ayağı olarak hayata geçirdiği Halkın Bakkalı, online satış uygulamasını başlattı. 27 farklı kooperatiften 300'ü aşkın ürünün olduğu Halkın Bakkalı şubelerini kent genelinde sekiz şubeye çıkarttıklarını söyleyen Başkan Soyer, "Online satış sayesinde kooperatif ürünleri tüm Türkiye'de yurttaşlarımızın sadece bir tık uzağında olacak" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin halka sağlıklı, ucuz ve güvenilir gıda ulaştırmak için kentin farklı bölgelerinde yaygınlaştırdığı Halkın Bakkalı projesinde tüm Türkiye'ye online satış başladı. Yurttaşlar ilki Kemeraltı'nda açılan, kısa sürede Konak Gültepe, Bayraklı Özkanlar, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent, Buca Kasaplar Meydanı ve Bornova'da Erzene ile Doğanlar mahallerine ulaşan Halkın Bakkalı'ndaki doğal ve sağlıklı ürünlere, artık halkinbakkali. com sitesi üzerinden de kolayca ulaşabilecek.


27 kooperatiften 300 ürün


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, üretici ile tüketici arasındaki bağı güçlendirmek ve üreticinin ürününü pazarlamasına destek olmak için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Yanlış tarım politikaları nedeniyle kent ve kır arasındaki dengenin bozulduğuna, işsizliğin ve yoksulluğun arttığına dikkat çeken Soyer, şöyle konuştu:


"27 üretici kooperatifinden 300 ürünün bulunduğu Halkın Bakkalı şubelerini internet ortamına taşıdık. Amacımız, hem küçük üreticimizin emeğinin karşılığını almasını sağlamak hem de kentliyi adil ve temiz gıdayla buluşturmak. Nitekim pandemi ve iklim krizinin yarattığı etkiler tarımsal üretimin önemini, filizlenen her tohum tanesinin, köyden kente taşınan her sepetin, tezgaha konan her meyve sandığının yaşamın temel kaynağı olduğunu tüm insanlığa yeniden hatırlattı. 'Başka Bir Tarım Mümkün' diyerek hayata geçirdiğimiz İzmir Tarımı politikaları tam da bu sebeple binlerce yıldır bizden bereketini esirgemeyen bu topraklarda, çiftçimizi ve üretimi destekleyerek küçülen ekmeğimizi büyütmenin, artan işsizlik ve yoksulluğa derman olmanın yol haritasını çiziyor. Kuraklıkla ve yoksullukla mücadele odağını esas alan İzmir Tarımı son yıllarda iklim krizinin giderek artan olumsuz etkilerine ve kuraklığa, aynı zamanda pandemi ile derinleşen yoksulluğa karşı önemli çözümler sunuyor. Halkın Bakkalı projemiz ve İzmir Tarımı politikalarımız sayesinde biliyoruz ki üreticilerimizle birlikte milyonlarca vatandaşımız ve aynı zamanda suyumuz, toprağımız ve geleceğimiz kazanıyor. "


Ürün çeşitliliği artıyor


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim dönemi vaatleri arasında yer alan Halkın Bakkalı, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin her yerinden üretici kooperatiflerinin ürünlerini aracısız olarak halkla buluşturuyor. Halkın Bakkalı şubelerinde meyve sebze, et, süt ürünleri, çeşitli kahvaltılıklar, bakliyat, zeytinyağı, baharat ve kozmetik gibi ürün gruplarından 300 farklı ürün bulunuyor. Ürün çeşitliliği, ülke genelinde kooperatiflerden temin edilen ürünlerle her geçen gün artıyor. Pandemi süresince ve 30 Ekim'de İzmir'i sarsan depremde zor durumda kalan yurttaşların gıda, hijyen, yemek, beyaz eşya, mobilya gibi ihtiyaçları Halkın Bakkalı web sitesi üzerinden yardımseverler tarafından yapılan bağışlarla karşılandı.

Tunç Soyer, Türkiye, Tarım, İzmir, Toplum, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:58 Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Halkın Bakkalı'nda Online Satış Başladı - Son Dakika
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