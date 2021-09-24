Halkın Bakkalı Yeni Şubesi ile Kentlilerin Hizmetinde

S. S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin yerel ürünlerin yanında farklı kentlerdeki kooperatifler tarafından üretilen sağlıklı ürünleri kentlilere ulaştırmak üzere yola çıkan Halkın Bakkalı, ikinci şubesi ile Esenler Mahallesi'nde 24 Eylül 2021 Cuma günü gerçekleştirilen açılış töreni ile kentlilere hizmet vermeye başladı.

Esenler Mahallesi'nde bulunan Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği Lokali yanın da bulunan alanda kentlilere hizmet verecek olan Halkın Bakkalı'nın 2. Şubesi açılışına Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, kooperatif temsilcileri, davetliler ve kentliler katıldı.

"Tezgahlar Çanakkaleli Üreticilere Her Zaman Açık"

Açılışta ilk olarak söz alan S. S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Berkit, kooperatif ve Halkın Bakkalı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Halkın sağlıklı ürüne kolay erişebilmesi için şube sayılarını arttırmayı hedeflediklerini ifade eden Berkit; "Bu tür açılışlara devam edeceğiz ve çalışmalarımız eksiksiz bir şekilde sürecek. Önümüzdeki aylarda Barbaros'ta da yeni şube açmayı düşünüyoruz. Buradan bütün üreticilere çağrı yapıyorum tezgahlar Çanakkaleli üreticilere her zaman açıktır" dedi.

"Çanakkale Önemli Bir Tarım Kenti"

Ardından söz alan Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay ise; "Çanakkale bitkisel ürün çeşitliliği açısında dünyanın en önemli tarım kenti ve 11 çeşit ürün bulunuyor. Bunların 8'inde biz üretim miktarları bakımında birinci durumdayız. 48 üründe de ilk ona giriyoruz. Bunu dışında Çanakkale ürettiği marka değerleri ile dünya pazarında da önemli roller alıyor. Bu kentin 2 milyar civarında üretim değeri olduğunu düşünüyorum. Nüfusun yüzde 30'u kırsal kesimde yaşıyor. 311 tarımsal kalkınma kooperatifi var ve bununla beraber de 400 kooperatif var. Ancak gerek üretime, gerekse üreticisine ve tüketiciye katkı sağlayamayan bir kooperatifler mezarlığına dönmüş durumda. Bu noktadan yola çıkarak 2019-2024 döneminde Belediye Başkanımız bir tarımsal kalkınma projesi ortaya koydu ve bu doğrultuda çalışmalara başladık. Örnek bir kooperatif modeli yaratmaya çalıştık. İki kooperatif kurduk ve bir buçuk yılda çok ciddi adımlar atıldı" dedi.

"Her Türlü Yardıma Hazırız"

Açılış programı konuşmaları CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan'ın konuşması ile devam etti. Konuşmasında kooperatifleşmenin yerel kalkınmanın yanında sağlıklı gıdaya erişimde de büyük bir kolaylık sağladığını ifade eden CHP'li Vekil Ceylan; "Sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak dünyada çok zor bir hal aldı. Bu girişim çok önemli ve değerli bir girişim. Bundan sonrasında şubelerde artacakmış. Bundan sonrası içinde her türlü yardıma hazırız" şeklinde konuştu.

"Halkın Bakkalları Hizmet Vermeye Devam Edecek"

Açılış programında söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ise; "Kooperatifleşme dayanışmanın, paylaşmanın, eğitimin önemini bir kez daha gösterdi. Pandemi döneminde özellikle belediyelerimiz destan yazdılar. Sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemde 40 milyon 500 bin eve sıcak yemek götürdüler. 80 milyonun üzerinde dezenfektan maske yardımı yapıldı. Bizler için sosyal, halkçı ve dürüst belediyecilik çok önemli. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Yönettiğimiz kent ve beldelerde de belediyelerimiz harcadıkları her kuruşun hesabını halka veriyor. Her şeye rağmen halkın belediyeleri, Halkın Bakkalları hizmet vermeye devam edecek" dedi.

"Çanakkale'de Kooperatifleşmeye Destek Olmak İçin Yola Çıktık"

Programda son olarak söz alan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediyesi tarafından üretilen yerel kalkınma projeleri ile örnek alınacak iller arasına girdiğini ifade etti. Seçim döneminde yerel kalkınma projelerine ağılık vereceği sözünü verdiğini ve bu projeleri bir bir hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Başkan Gökhan; "Partimiz kalkınmanın kırsaldan olacağını belirtiyor ve kırsal kalkınmaya önem veriyor. Uzmanlarımız da CHP iktidarında nasıl bir kırsal kalkınma olacağının programlarını yapıyorlar. Önümüzdeki hafta İstanbul'da CHP belediyelerinde katılımı ile bir tarım fuarı yapıyor. Belediyeler yaptıkları çalışmaları orda sergileyecekler. Biz de Çanakkale'de son seçim öncesi kırsal kalkınma önem vereceğimizi ifade ettik. Sağlıklı gıdaya erişimde kooperatifleşmenin çok önemli olduğunu belirttik. Bu nedenle de Belediye olarak Çanakkale'de kooperatifleşmeye destek olmak için yola çıktık" dedi.

"Kooperatifleşmeyi İlan Etmemiz Şart"

Kooperatifleşmenin ülkelerin kalkınması için önemli bir rol oynadığını belirten Başkan Gökhan; " Türkiye'de kooperatifleşme denetlenemiyor. Halbuki, Avrupa da başarının en önemli sebebi kooperatifleşmedir. Kooperatifleşme orada tamamlanmıştır ve çiftçinin üretmekten başka bir sorunu yoktur. Tohum, gübre sorunu yok. Orada mühendisler tarlada çiftçiye yarımda bulunuyor ve milli gelire katkı sunuyorlar. Kooperatifleşmeyi kesinlikle ilan etmemiz şart. İlçe belediyelerimizde de bu konuda önemli çalışmaları var. Hem sağlıklı ürünler bulma hem de sorunların ortadan kaldırılması ve üretilen ürünlerin halka ulaştırılması bizim açımızdan çok önemli" dedi.

"Kooperatifleşme Devlet Politikası Olmak Zorunda"

Kooperatifleşmenin mutlaka bir devlet politikası haline gelerek ülke çapında yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Başkan Gökhan; "3 hafta önce yine bir üretici pazarı açtık. Üretilen ürünlerin satıldığı ama aynı zamanda kooperatiflerin de yer bulduğu, içerisinde yine kadın el emekçilerinin de yer aldığı bir pazar. Bu bir sistem meselesi CHP'li belediyeler bunda çaba gösteriyor. Ancak sadece CHP'nin çabaları ile bir yere varmayız. Bu bir devlet politikası olmak zorunda" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılış töreni halk oyunları gösterisi ile devam ederken, Başkan Gökhan ve davetlilerin kurdele kesimi ile Halkın Bakkalı, ikinci şubesi ile kentlilere hizmet vermeye başladı.

Halkın Bakkalı Hakkında;

S. S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi; 2020 Şubat ayında belediyemizin yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda kurulmuştur. Kooperatif, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 Mart ve Nisan aylarında Belediyemizle ortaklaşa gerçekleşen çalışma kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak dağıtımı sağlamıştır. 2020 Temmuz ayında Çanakkale Belediyesine ait Halk Bahçesi içerisinde yer alan ve ülkemizin dört bir yanından gelen üretici ve kooperatiflere ait ürünlerin satıldığı "Halkın Bakkalı" projesi hayata geçirilmiştir.

Halkın Bakkalı'nda üreticilerden ve Çanakkale Belediyesinden aldığı; bakla, nohut, fasulye, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, köftelik bulgur, mısır, baldo pirinç, osmancık pirinç, karakılçık unu, tam yağlı beyaz peynir, karakılçık ekmeği, yumurta ve istiridye mantarını adını tescil ettirdiği "ÇAKOOP" markası ile vatandaşlara sunmaktadır. Aynı zamanda küçük üreticileri desteklemek ve gelişmelerine katkı sunabilmek amacıyla 20 farklı üreticiden alınan meyve ve sebze de Halkın Bakkalında satışa sunulmaktadır. Çanakkale'de ve bölgemizde yer alan bal, propolis, tahin, un vb. gibi kooperatif ürünleri ile birlikte Türkiye'nin değişik illerinden 16 kooperatifin ürünleri tek çatı altında Çanakkale halkı ile buluşturulmaktadır.

Kooperatif, akıllı telefonlarda kullanılan Whatsapp uygulaması aracılığı ile Çanakkale Merkeze ve www. cakoopbakkal. com web sitesi üzerinden de Türkiye'nin her yerine ürün tedariği sağlamaktadır. ÇAKOOP markası ile üretilen ve paketlenen ürünler; Eskişehir Yıldıztepe Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Karşıyaka Belediyesi Kent Market, Ankara Bakhele Kooperatifi Marketi, Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Marketi, Fındıklı Belediyesi Marketi, Burhaniye Börezli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Marketinin raflarında yer almaktadır.

Çanakkale Belediyesinin iştirakinin de ortağı olduğu kooperatif, Covid-19 salgını nedeniyle 2020, 2021 Mart ve Nisan aylarında belediye ile ortaklaşa olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak dağıtımı yapmıştır.

S. S. Çanakkale Üretim ve Pazarlama Kooperatifi aynı zamanda üreticilerden temin ettiği 20 bin paket fasulye ve 20 bin paket pirinci, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı sözleşme gereği tedarik etmiştir. Bu çalışma ile bölgemizdeki ürünlerin aracısız son tüketiciye ulaşması sağlanırken, hem üreticinin desteklenmesine hem tüketicilerin güvenilir gıdaya uygun fiyatla ulaşmasına hem de tüm ekonomik kaynağın bölgemize gelmesine aracılık ederek ekonomik kalkınmaya büyük bir öncülük edilmiştir.

Çanakkale Belediyesinin İyi Tarım Uygulamaları ve Atalık Tohumlarla ürettiği yazlık ve kışlık sebze çeşitleri de Halkın Bakkalı'nda kentlilere sunulmaktadır. Kooperatif hedefleri doğrultusunda küçük üretici ile alım garantili anlaşmalar yapmak için görüşmeler devam etmektedir.

Halkın Bakkalı'nın ikinci şubesi olan Esenler Şubesinde ise Çanakkale il genelinden birçok üretici ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan kooperatiflerin ürünleri ile Çanakkale Seramikleri satılacağı, dış kısmında yerel taze sebze ve meyvelerinin satışa sunulacağı bir manav alanı ile depo alanında özellikle süt ürünleri ve sebzelerin tazeliğini koruyarak saklanacağı soğuk hava odası yer alacaktır. Halkın Bakkalı projesi ile kentliler aracısız-sağlıklı gıdaya ulaşırken, üretici ve kooperatiflerine de yeni Pazar alanları sunuluyor. Atalık buğdaylardan ekmek ve un, İyi Tarım Uygulamaları ile yetiştirilen birçok yazlık ve kışlık sebze de Halkın Bakkalı'nda satışa sunulmuştur.

24. 09. 2021 15: 56