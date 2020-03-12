Halkın dilinden İstiklal Marşı - Son Dakika
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Halkın dilinden İstiklal Marşı

6 saat önce

Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipteşehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.

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Bilecik'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan klip duygulandırırken, klipte


şehit babasının yanı sıra 7'den 70'e herkes yer aldı.


Bilecik'in Gölpazarı İlçe Belediye Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı'nın kabulü 99'uncu yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel bir klip hazırlandı. 'Halkın Dilinden İstiklal Marşı' adlı verilen klipte anaokulu öğrencisinden, lise öğrencisine, polis memurdan, jandarmaya, sağlık görevlisinden veterinere, pazarcı esnafından ilçe esnafına, cami imamından şehit babasına, öğretmenden belediye personeline, gaziden belediye başkanına herkes görev aldı. İstiklal Marşı'nın kıtaları okuyan 7'den 70'e ilçe halkı güzel bir çalışma ortaya koyarken, klip Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer'in müthiş performansı ile son buldu. - BİLECİK

Mehmet Akif Ersoy, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
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