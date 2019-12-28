Halkın gözünden "Türkiye'nin otomobili" - Son Dakika
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Halkın gözünden "Türkiye'nin otomobili"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen tanıtım lansmanıyla görücüye çıkan "Türkiye'nin otomobili" vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Halkın gözünden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gebze'de gerçekleştirilen tanıtım lansmanıyla görücüye çıkan " Türkiye'nin otomobili" vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Türkiye'de ve dünyada merakla takip edilen yerli otomobilin iç ve dış tasarımıyla içinde bulundurduğu yüksek teknoloji vatandaşlardan tam not aldı. Kırıkkale'de, Cumartesi Pazarında alışveriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnafı "yerli otomobil" hakkında düşüncelerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden vatandaşlar "Hedefimiz 2023" dedi. Bazı pazar esnafı ise yerli otomobil için sebze fiyatlarında indirim yaptı.

Yerli otomobilin üretimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua eden işçi emeklisi Adem Kantekin, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah yabancı devletlerin önüne geçeriz" dedi.

"TAM DESTEK, SONSUZ DESTEK HEDEFİMİZ 2023"

Pazarcı esnafı Ferhat Başar ise "Ülkemizin kalkınması lazım. Dışarı bağımlı olmamalıyız. Uçak, helikopter, tank ve otomobilin yerli ve milli olması çok önemli. Kendi doğal gazımızı ve petrollerimizi de çıkarmamız gerekli. Hedef 2023. Tam destek sonsuz destek. Yepyeni bir Türkiye olacak inşallah" şeklinde konuştu.

(Hasan Ay/İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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