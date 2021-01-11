Halkın Hissettigˆi Enflasyon Yu¨zde 14,60'ın C¸ok U¨zerinde - Son Dakika

Halkın Hissettigˆi Enflasyon Yu¨zde 14,60'ın C¸ok U¨zerinde

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2020 yılını bir önceki yıldan 2,86 puan artışla yüzde 14,60 enflasyon oranıyla kapatan Türkiye, yeni yıla zamlarla başladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2020 yılını bir önceki yıldan 2,86 puan artışla yüzde 14,60 enflasyon oranıyla kapatan Türkiye, yeni yıla zamlarla başladı. VOA Türkçe Göztepe semt pazarında halkın nabzını tuttu

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