Halkın ilaç bulmakta zorlandığı Lübnan'da Merkez Bankası, ilaç ithalatı için ödeme yapacağını duyurdu - Son Dakika

Lübnan Merkez Bankası, bir aydan uzun süredir ithalata ara verilen ilaç sektörü için ödeme yapacağını açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen öncelikler doğrultusunda ilaç sektörüyle ilgili bankalardan gelecek kredi ve faturaların ödemesini yapacaklarını belirtti.

Selame, ilaç sektörü ile un gibi ürünlerin ithalatını kapsayacak söz konusu kredinin yıllık 400 milyon doları aşmayacağına dikkati çekti.

Ekonomik krizin patlak vermesiyle temel ihtiyaç ürünlerini sübvanse eden Merkez Bankasının son zamanlarda ithalatçı firmalara düşük kurda kredi açmaması nedeniyle vatandaşlar haftalardır eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Lübnan İlaç İthalatçıları ve Ecza Depoları Sendikası, dün döviz likidite sorunu nedeniyle bir aydan uzun süredir ithalata ara verilmesi neticesinde ilaç stoklarının tükenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 17 bin 500 liradan işlem görüyor.

Eczane Sendikası Başkanı Gassan el-Emin, eczanelerin ithalatçılardan ilaç temin etmekte zorlandığını, ekonomik krizin başlangıcından bu yana 600 eczanenin kapandığını ifade etmişti.

Mezhepsel siyasi grupların, yaklaşık bir yıldan beri istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

İlaç, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerini bir yılı aşkın süredir sübvanse eden Merkez Bankasının rezervleri de günden güne eriyor.