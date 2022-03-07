Halkın Konvoyu Washington'a yaklaşıyor - Son Dakika

Konvoyun klakson çalarak otoyoldan geçişi

Polislerin üst geçitte aldığı güvenlik önlemi WASHINGTON (AA) ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını ve aşı zorunluluğunu protesto etmek amacıyla 23 Şubat'ta California'dan yola çıkan kamyoncuların konvoyu Hagerstown otoyolunda görüntülendi. Halkın Konvoyu (People's Convoy) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün süren ve toplam 4 bin kilometre kat ettikleri yolculuklarını başkent Washington'da noktalamayı hedefliyordu.