Hkp'den Asbestli Geminin Sökümünün Yapılacağı Firma Önünde Protesto Eylemi: "Aliağa'ya Girişi Yasaklanmalı"

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Halkın Kurtuluş Partisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo savaş gemisine Aliağa'da söküm için izni vermesini, sökümün yapılacağı SÖK Denizcilik firması önünde protesto etti. HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, "Asbest yüklü gemi derhal durdurulmalı, Aliağa'ya girişi yasaklanmalıdır" dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, bünyesinde yüzlerce ton asbest barındırdığı iddia edilen Nae Sao Paulo savaş gemisinin sökümünün yapılacağı Aliağa'daki SÖK Denizcilik firması önünde toplandı. HKP'liler "Asbest kanser yapar, öldürür", "Asbestli gemilerin sökümüne izin vermek halk düşmanlığıdır" yazılı pankartlar açtı.

"YAŞAMI HİÇE SAYIYORLAR"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, "Batılı emperyalistler 60'lı yıllarda Türkiye'den işgücü transfer ediyorlardı. Avrupa'ya aldıkları gencecik Türk insanını ülkelerinde çöpçü, manav, bakkal, kasap gibi ayak işlerinde çalıştırıyorlardı. Aradan 60 yıl geçti. Avrupalılar, Batılı emperyalistler bizim kalifiye elemanlarımızı, doktorlarımızı transfer ediyorlar ama kendi çöplüklerini, zehir solutan gemilerini ülkemize gönderiyorlar. İngiltere 160 ton çöpünü Adana'ya gönderdi. Şimdi de 600 tonluk asbest içerdiği söylenen bir gemi yola çıkmış, önümüzdeki günlerde buralara geliyormuş. Bu siyasi iktidar, 3 kuruş para uğruna işçi sınıfımızın, halkımızın yaşamını hiçe sayıyor" diye konuştu.

"BU BİR İNSANLIK SUÇUDUR"

Tacettin Çolak, Tacettin Çolak basın açıklamasında ise şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile Aliağa'ya doğru yola çıkan asbest yüklü gemi derhal durdurulmalıdır. Aliağa'ya girişi yasaklanmalıdır. Meslek Hastalıkları Hastanesi bile bulunmayan Aliağa'da gemi sökümünde çalışan tüm işçiler kanser tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu tehlike bilindiği halde Asbest Söküm ve Atık Yönetimi Merkezi kurulması ve asbestli gemi sökümüne izin verilmesi halk düşmanlığıdır. Bu nedenle Nae Sao Paulo adlı bu geminin ülkemiz karasularına girmesi yasaklanmalıdır. Sök Denizcilik ve Ticaret Limited Şirketi tarafından satın alınan bu geminin sözleşmesi iptal edilmelidir. Gözlerini kar hırsı bürümüş gemi söküm şirket sahiplerinin çalışma izinleri iptal edilmelidir. Parababaları kar edecek diye çevreye, insan sağlığına verilen zararlara ve ölümlere yol açılamaz. Bu bir insanlık suçudur. Buna sessiz kalanlar, buna izin verenler, bu ihaleyi kazananlar ve geminin sökümü için hazırlık yapan firma sitesinde kalite belgeleri yayınlasa da çevreye, insan sağlığına karşı suç işlemektedirler."

"İNSANLIK SUÇU İŞLEMEKTEDİRLER"

Çolak, açıklamasına şöyle devam etti:

"Sözde Türkiye'de asbest kullanımı 12 yıldır yasak ama gemi söküm tesislerinde asbestli gemi sökmek serbest. Özellikle gelişmiş ülkeler, ülkemizi çöplükleri gibi görüp, bu zehir gemilerini ülkemize yolluyorlar. Türkiye'nin de resmi kurumları gerekli izinleri vermekte sakınca görmüyor. Geminin atık envanteri iktidar ve bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bu tesisler denetime açılmalıdır. Denetimler asbest uzmanı bağımsız kurumlarla yapılmalıdır. Asbestli gemi derhal durdurulmalı, Aliağa'ya girişi yasaklanmalıdır. Gemi söküm işinde çalışan işçiler kanser tehlikesiyle karşı karşıyadır. Asbestli gemi sökümüne izin verilmesi halk düşmanlığıdır."