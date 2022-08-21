Hkp, Aoç'nin Adının 'Beştepe Millet Ormanı' Olarak Değiştirilmek İstenmesi ile İlgili Suç Duyurusunda Bulundu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Atatürk Orman Çiftliği'nin (AOÇ) adının 'Beştepe Millet Ormanı' olarak değiştirilmek istenmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve suça karıştığı tespit edilecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Sait Kıran, "Biliyoruz, bugün AKP'gillerin hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargı bunu da görmezden gelecek, bu suçu da göz ardı edecek. Ama hep söylüyoruz; bu işlenen suçların hesabı er geç sorulacak. Bu düzen, bu yasadışı vurgun, soygun düzeni ilelebet devam edemez. Gün gelecek, devran dönecek, AKP'giller bu halka hesap verecek" dedi.

HKP, AOÇ'nin adının 'Beştepe Millet Ormanı' olarak değiştirilmek istenmesi ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve suça karıştığı tespit edilecek diğer kişiler hakkında, 2863 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunduğunu açıkladı. HKP, daha sonra AOÇ Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. HKP üyeleri adına basın açıklamasını Sait Kıran okudu. Kıran, şunları söyledi:

"BU, AOÇ'NİN YASASINA, MUSTAFA KEMAL'İN MÜCADELESİNE, ANISINA HAKARETTİR, SUÇ OLUŞTURMAKTADIR"

"AKP iktidarının Mustafa Kemal Atatürk ve onun yarattığı Cumhuriyet'in değerlerine yönelik saldırıları gün geçtikçe tırmanıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti ile halka bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği'nin arazisine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla da tespit edildiği gibi kaçak saray kuranlar, ABD emperyalizmine büyükelçilik için büyük miktarda arsa tahsis edenler, şimdi de AOÇ'nin adını değiştirmek istiyorlar. 15 Haziran 2022 tarihli 5632 sayılı Kamu İhale Bülteni'ndeki ilana göre AOÇ'nin adını, AKP'giller iktidarının temsilcileri 'Beştepe Millet Ormanı' olarak değiştirmiş durumdalar. Bu, AOÇ'nin yasasına, Mustafa Kemal'in mücadelesine, anısına hakarettir, suç oluşturmaktadır. Yapılan ihale nedeniyle HKP olarak, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AOÇ Müdürü Yener Yıldırım, Ankara Orman Bölge Müdürü Veysel Kodalak ve suça karıştığı tespit edilecek kişiler hakkında 2863 sayılı Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurunda bulunduk.

"BU YAPTIĞIMIZ SUÇ DUYURUSU DA HEM TOPLUMUMUZA, ÜLKEMİZE KARŞI SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEK HEM DE TARİHE NOT DÜŞMEKTİR"

Biliyoruz, bugün AKP'gillerin hukuk bürosuna dönüştürülmüş yargı bunu da görmezden gelecek, bu suçu da göz ardı edecek. Ama hep söylüyoruz; bu işlenen suçların hesabı er geç sorulacak. Bu düzen, bu yasadışı vurgun, soygun düzeni ilelebet devam edemez. Bu yasalar var olduğu sürece, Türkiye'de mahkemeler, yargı var olduğu sürece bu suçları işleyenler, bugün değilse yarın mutlaka bunun hesabını verecekler. Emri vicdanından ve yasalardan alan bağımsız hakimler ve savcılar tarafından gerekli soruşturmalar yapılacak ve mevcut yasalarımıza göre hak ettikleri cezayı er geç bulacaklardır. Buna inanıyoruz. HKP olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Bu yaptığımız suç duyurusu da hem toplumumuza, ülkemize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek hem de tarihe not düşmektir. ve bu AKP'gillerin iktidarı düştüğünde yargılamayı yapacak bağımsız Cumhuriyet savcılarına ve hakimlerine şimdiden hazır dosyalar yaratmak için yapıyoruz.

"GÜN GELECEK, DEVRAN DÖNECEK, AKP'GİLLER BU HALKA HESAP VERECEK"

HKP olarak, Mustafa Kemal Atatürk'e, birinci Kuvayı Milliye'mizin geleneklerine, onların eserlerine yönelik saldırılara karşı mücadeleye devam ediyoruz. Mustafa Kemal'in meşhur bir sözü var; 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır'. HKP, bu inançla, bu kararlılıkla AKP'giller iktidarının yolsuzluklarına, vurgunlarına, yasa dışılıklarına karşı mücadele etti, etmeye de devam edecektir. Gün gelecek, devran dönecek, AKP'giller bu halka hesap verecek. Buna inancımız tamdır, bu doğrultuda mücadele ediyoruz."