Hkp, Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu İçin "Katli Vaciptir" Diyen Yeni Refah Partili Ömer Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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Hkp, Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu İçin "Katli Vaciptir" Diyen Yeni Refah Partili Ömer Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

27.08.2022 12:36

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), aylar önce imam hatipliler ile ilgili sarf ettiği ve ortaya çıkınca da özür dilediği sözler üzerine tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu için “Katli vaciptir” diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız, “Namaz kılmayan öldürülebilir” diyen ilahiyatçı Ebubekir Sifil ile “Namaz kılmayan ve oruç tutmayan sopalanabilir” diyen imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), aylar önce imam hatipliler ile ilgili sarf ettiği ve ortaya çıkınca da özür dilediği sözler üzerine tutuklanan şarkıcı Gülşen Çolakoğlu için "Katli vaciptir" diyen Yeniden Refah Partili Ömer Yıldız, "Namaz kılmayan öldürülebilir" diyen ilahiyatçı Ebubekir Sifil ile "Namaz kılmayan ve oruç tutmayan sopalanabilir" diyen imam Halil Konakcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da 4 ay önce verdiği bir konser sırasında imam hatipliler ile ilgili sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki gün gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklandı.

Yeni Refah Partisi RP eski İlçe Başkanı Ömer Yıldız, Twitter hesabından, Gülşen Çolakoğlu için "Bu kadının katli vaciptir. Gülşen tutuklansın" ifadesini kullanmıştı. Öte yandan, ilahiyatçı Ebubekir Sifil, "Adam keyfi olarak namazı sürekli biçimde aksatıyorsa cezaya çarptırılır. Çağırılır, azarlanır. Çağırılır, tekdir edilir. Çağırılır, dövülür. Devam ederse taziren (hakimin veya devlet yöneticisinin takdirine bağlı olarak yapılan cezalandırma) öldürülebilir" derken; imam Halil Konakcı ise "Dinde zorlama var. Nasıl var? Namaz kılmamanın hukukta cezası var. Şimdi uygulanmıyor olabilir. Oruç tutmamanın dinde cezası var. Sopalama var. Demek ki zorlama var" demişti.

3 İSME 6 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

HKP avukatları; Ömer Yıldız, Ebubekir Sifil ve Halil Konakcı'nın "anayasayı ihlal", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme", "görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma" suçlarını işlediklerini belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları tarafından verilen dilekçede, Ömer Yıldız, Ebubekir Sifil ve Halil Konakcı hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

"ÜLKEMİZ NE YAZIK Kİ ORTA ÇAĞCI GERİCİLİĞİN ALTINDA İNİM İNİM İNLEMEKTEDİR"

Suç duyurusuna ilişkin HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı şunları söyledi:

"Ülkemiz ne yazık ki Orta Çağcı gericiliğin altında inim inim inlemektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu orta çağcı gericiliğe karşı hem hukuki hem de siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. AKP'giller iktidarında, bu Orta Çağcı gerici kişiler o kadar palazlandı ki artık insanlarımızı öldürmeye ve katletmeye yönelik çağrılar yapmaktadırlar. İşte biz bu yapılan çağrılardan üç Orta Çağcı gerici kişiye suç duyurusunda bulunduk. Bunlardan ilki Ebubekir Sifil isimli bir Orta Çağcı gerici kişi. Bu kişi 2019 yılında yayınladığı bir videoda 'namaz kılmayanların öldürülebileceğini' savunan bir kişidir. İkinci Orta Çağcı gerici kişi ise yine bir zamanlar hilafet çağrısında da bulunan Halil Konakcı isimli Orta Çağcı bir gerici kişidir. Bu kişi de yine bir öncekine benzer şekilde 'namaz kılmayan kişilerin ve oruç tutmayan kişilerin sopalanabileceğini' savunan bir Orta Çağcı gericidir. Üçüncü kişi ise Yeniden Refah Partisi eski İlçe Başkanı Ömer Yıldız'dır. Ömer Yıldız, hukuksuz bir şekilde tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında 'Katli vaciptir' diyecek kadar gözü dönmüş bir gericidir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu suç duyurumuzu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu üç Orta Çağcı gerici meczup hakkında yaptık."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hkp, Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu İçin 'Katli Vaciptir' Diyen Yeni Refah Partili Ömer Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hkp, Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu İçin "Katli Vaciptir" Diyen Yeni Refah Partili Ömer Yıldız Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
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