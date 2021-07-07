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Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor - Son Dakika

Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor

07.07.2021 11:41

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kadın polisler, atış poligonundaki eğitimlerinde başarılı atışları ile göz doldurmaya devam ediyor. Kadın polisler eğitimlerde kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan vuruyor.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın polisler, görevlerinin yanı sıra eğitimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesindeki atış poligonunda kadın polislere atış eğitimi veriliyor. Kadın polisler, farklı silah modelleriyle kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.

Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor

"HALKIMIZIN HUZURU İÇİN GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Atış eğitim faaliyetlerini başarı ile sürdüren Komiser Yardımcısı Büşra Deniz, "1,5 yıldır Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesinde Büro Amiri olarak görev yapıyorum. Türk Polis teşkilatı olarak temel ilkemiz toplumumuzun huzuru ve refahıdır. Bunun için meslektaşlarımla 7 gün 24 saat görev başındayız. Amacımız vatandaşın huzur ve mutluluğudur. Gerek meslek içi gerekse de akademik olarak kadın erkek ayrımı gözetmeksin eğitimlerimizi almaktayız. Eğitimlerimiz uzman eğitmenler tarafından bizlere gösteriliyor. Taktiksel ve eğitim atışlarımızı beylik tabancamız, MP5, AK47 silahlarla atış eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın huzuru ve refahı için teşkilat mensupları olarak burada ve görevimizin her zaman başındayız" diye konuştu.

İşte eğitimden kareler:



Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın sağlığı için her daim görev başında olan kadın polisler attığını vuruyor
Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor

Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Hisarcık, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halkın refahı için her zaman görev başında bulunan kadın polisler attığını vuruyor - Son Dakika


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