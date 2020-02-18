Halkın sağlığı "gıda denetimi seferberliği" ile korunuyor - Son Dakika
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Halkın sağlığı "gıda denetimi seferberliği" ile korunuyor

7 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek "ürün bazlı gıda denetimleri" kapsamında Karabük'te et ve et ürünlerini denetimleri yapıldı.

Halkın sağlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ve 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek "ürün bazlı gıda denetimleri" kapsamında Karabük'te et ve et ürünlerini denetimleri yapıldı.


Karabük Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ve gıda kontrol denetim görevlilerinden oluşan heyet, il genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak ve farkındalığını artırmak amacıyla, et ve et ürünleri satışı ile üretimi yapan yerleri denetledi.


İl Müdürü Ayvalık, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketicinin bulunduğu her ortamda, güvenilir gıdaya ulaşmada Tarım ve Orman Bakanlığının yetki ve sorumluluğu olduğunu söyledi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'in öncülüğünde "gıda denetim seferberliği"nin ikinci gününde et ve et ürünleri denetimleri yaptıklarını ifade eden Ayvalık, "Cumartesi günü tamamlanacak olan bu denetim seferberliği, nihayete erecek bir çalışma değildir. Biz yılın 365 günü 24 saat esasına dayalı olarak bu denetimlerimizi il genelinde yapmaktayız. Vatandaşlarımızın bu denetimlere duyarlı olmalarını, bize yardımcı olmalarını özellikle istirham ediyoruz. 2019 yılında ilimizde 2 bin 476 işletmede 4 bin 600 civarında bir denetimimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.


CİMER ve 174 Gıda İhbar hattına yapılan şikayetleri de zamanında değerlendirdiklerini aktaran Ayvalık, şunları kaydetti:


"Bunun haricinde kurumumuza direk gelen, yerel hattan da bizlere ulaşan üreticilerimizin ve tüketicilerimizin de sorunlarını çözme gayretinde bulunduk. Bu kapsamda 86 gıda işletmesine kurallara uymayan, eksiklik gösterenlere uyarı cezasında, 13 işletmeye de idari para cezasında bulunduk. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam edecek. Biz özellikle tüketicilerimizin de 174 Gıda İhbar hattını kullanmalarını istirham ediyorum. Onlar ne kadar duyarlı olursa, bizim çalışmalarımızın da önü o kadar açılır." - KARABÜK

Ayvalık, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
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