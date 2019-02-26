Son Dakika Haberleri: Halkın Seçtiği '1 Numaralı Markalar' Ödüllerine Kavuşuyor

Halkın Seçtiği '1 Numaralı Markalar' Ödüllerine Kavuşuyor

1 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar Araştırması'nda heyecan dorukta...

Halkın Seçtiği '1 Numaralı Markalar' Ödüllerine Kavuşuyor, System.String[]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen araştırma kapsamında 'Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları' için geri sayım başladı. Halk tarafından seçilen perakendenin en'leri, 28 Şubat akşamı Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Merak ve heyecanla beklenen özel gece için geri sayım devam ederken, 15 kategoride verilen Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları için adaylar belli oldu.

Ana sponsorluğunu Ece Türkiye, mekan sponsorluğunu ise Grand Pera'nın üstlendiği ödül gecesi, 28 Şubat 2019, Perşembe akşamı AYD Başkanı Hulusi Belgü'nün ev sahipliğinde ve oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir'in sunumu ile düzenlenecek. Gecede kategoriler bazında 1 Numara seçilen markaların yanı sıra erkek ve kadın marka yüzlerine de ödülleri takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:09 Kaynak: Bültenler

Grand Pera Emek Sahnesi, 28 Şubat, Türkiye, Güncel
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