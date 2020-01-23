Halkın sorunları dinleniyor - Son Dakika

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Halkın sorunları dinleniyor

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşturuluyor.

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Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan halk günü toplantısında vatandaşların sorunları çözüme kavuşturuluyor.


Safranbolu Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantılarda vatandaşlar farklı konulardaki sıkıntılarını Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye bire bir anlatma imkanı sunuyor.


Belediye Başkanı Köse, "Görev yaptığımız kentin insanını yakından tanımamız gerekiyor, böylece beklentilerini daha iyi anlayabiliriz. Vatandaşlarımızın bize kolaylıkla ulaşabilmeleri için çeşitli kanallar oluşturduk WhatsApp ihbar hattı ve halk toplantıları, esnaf ve mahalle ziyaretleri gibi. Bu sayede bana ve diğer birimlerimize doğrudan ulaşılabiliyor, sorunlarını aktarabiliyorlar. Amacımız Safranbolulu vatandaşlarımızın talep ve isteklerine en hızlı şekilde cevap verebilmek ve birlikte çözüm üretmektir" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 05:48 Kaynak: İHA
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