Halkın Yıldızları" Konserleri 18 Ocak'ta Başlayacak
1 saat önce
Halkbank sponsorluğunda gerçekleştirilen "Halkın Yıldızları" konserleri 18 Ocak'ta başlayacak.
Halkbank sponsorluğunda gerçekleştirilen "Halkın Yıldızları" konserleri 18 Ocak'ta başlayacak. Haliç
Kongre Merkezi'nde, Edis
ile başlayacak konserler serisi, 19 Ocak'ta Hande Yener
, 20 Ocak'ta Teoman
, 21 Ocak'ta Cengiz Kurtoğlu
ile Hakan Altun, 22 Ocak'ta Koray Avcı
, 23 Ocak'ta MFÖ, 24 Ocak'ta Zara ile Rubato ve Dostları, 25 Ocak'ta Serkan Kaya
ile Bendeniz
, 26 Ocak
'ta Serdar Ortaç
, 27 Ocak'ta Fettah Can
ile Merve Özbey
, 28 Ocak'ta Aleyna Tilki
, 29 Ocak'ta Demet Akalın
, 30 Ocak'ta Sibel Can
, 31 Ocak'ta ise Berkay
ile devam edecek.
Poll Production organizasyonuyla 2 hafta sürecek konser dizisi, 1 Şubat
'ta gerçekleşecek, Güldüy Güldüy ve Güldür Güldür gösterisi ile sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: AA
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