Son Dakika Haberleri: Halkın Yıldızları" Konserleri 18 Ocak'ta Başlayacak

Halkın Yıldızları" Konserleri 18 Ocak'ta Başlayacak

1 saat önce

Halkbank sponsorluğunda gerçekleştirilen "Halkın Yıldızları" konserleri 18 Ocak'ta başlayacak.

Halkın Yıldızları
Halkbank sponsorluğunda gerçekleştirilen "Halkın Yıldızları" konserleri 18 Ocak'ta başlayacak.

Haliç Kongre Merkezi'nde, Edis ile başlayacak konserler serisi, 19 Ocak'ta Hande Yener, 20 Ocak'ta Teoman, 21 Ocak'ta Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun, 22 Ocak'ta Koray Avcı, 23 Ocak'ta MFÖ, 24 Ocak'ta Zara ile Rubato ve Dostları, 25 Ocak'ta Serkan Kaya ile Bendeniz, 26 Ocak'ta Serdar Ortaç, 27 Ocak'ta Fettah Can ile Merve Özbey, 28 Ocak'ta Aleyna Tilki, 29 Ocak'ta Demet Akalın, 30 Ocak'ta Sibel Can, 31 Ocak'ta ise Berkay ile devam edecek.

Poll Production organizasyonuyla 2 hafta sürecek konser dizisi, 1 Şubat'ta gerçekleşecek, Güldüy Güldüy ve Güldür Güldür gösterisi ile sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:53 Kaynak: AA

Edis, Haliç, 26 Ocak, Güncel
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