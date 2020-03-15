Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve tarihi mekanlar dezenfekte ediliyor.

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ortak kullandığı alanlar ve tarihi mekanlar dezenfekte ediliyor.

Kars Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.

Özel kıyafetli ekipler; otobüs durakları, tarihi yerler, belediye hizmet binaları ve vatandaşların yoğun kullandığı ortak alanları dezenfekte ediyor.

Belediye Sağlık İşleri Müdürü Selçuk Kurtbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kullanılan alanlarda sıkı temizlik yaptıklarını söyledi.

Dezenfekte çalışmalarının bir süre devam edeceğini belirten Kurtbaş, "Bugün toplu taşıma araçlarından başladık, hizmet binalarıyla devam ediyoruz. Yarın ve ileriki günlerde eylem planımızda ibadethaneler var, yine hizmet binalarında çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalar için bir hafta gibi bir süre planladık ama bu daha da uzayabilir." dedi.

Kurtbaş, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlara önerimiz, ellerinden geldiğince hijyene önem versinler. Ciddi bir konu, dünyanın önde gelen hastalıklarından biri haline geldi. Daha dikkatli, daha duyarlı olalım. Toplu taşıma araçlarına dezenfekte yapmaya başladık, halen de yapıyoruz. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarını kullanabilirler."

Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Kars Belediyesi, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Karantina söz konusu değil
Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği

Son Dakika Haberleri
18:42 Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
18:42 Elönü'nün babasının Umre ziyareti sonrası vefatı
18:40 İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD yaptırımları, Kovid-19 ile mücadeleye engel"
18:40 İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası
18:39 Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:46:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]