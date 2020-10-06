Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor
Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne'de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.
Çin başta olmak üzere tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne'de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor.
Tüm dünya da korona virüsü salgını ile ilgili mücadele ve tedbirler alınmaya devam ederken, Edirne'de de halkın yoğun olarak kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor. Edirne Valiliği'ne bağlı ekipler, camiler, parklar gibi halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda sık sık dezenfekte işlemleri yapmaya devam ediyor.
Yetkililer, halk sağlığına önem verdiklerini ve konudaki çalışmalarını da sürdüklerini söyledi. - EDİRNE
Son Dakika Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporuna sert tepki gösterdi: Tarafsızlığa leke düşmüştür Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 55 can kaybı, 1511 yeni hasta tespit edildi Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal, cenazeye katılamadı sadece çelenk gönderdi Trump'ın koronavirüs tedavisinde, kullanımına izin verilmeyen ilaçlar uygulandı Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı