Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi - Son Dakika
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Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi

6 saat önce

Rize'de, vatandaşların ortak kullandığı alanlar, okul servisleri ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Rize'de, vatandaşların ortak kullandığı alanlar, okul servisleri ve halk otobüslerinde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

Rize Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kent merkezinde, toplu taşıma durakları, çocuk parkları, oturma alanları, hastane önleri, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir yıl önce Rize Belediyesi tarafından kentte başlatılan ve gece gündüz periyodik devam eden yıkama çalışmaları kapsamında, koronavirüs tehdidine karşı daha tedbirli davranıldığı belirtildi.

Türkiye'de de koronavirüse rastlanmasının ardından vatandaşlar ve çocukların sık kullandığı alanlarda buharlı, ilaçlı ve basınçlı 90 derece sıcak suyla köpüklü yıkamalara devam edildiği vurgulanan açıklamada, toplu taşıma durakları, okul önleri, çocuk parkları, sahilde bulunan oturma alanları, hastane önleri, cadde ve sokaklarda yıkama çalışmaları yürüten ekiplerin, ilaçlamanın ardından durulama ve kurulama yaptığı kaydedildi.

Halkın yoğun kullandığı alanlar dezenfekte edildi

Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:33 Kaynak: AA
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