Halkla İlişkiler bölümü öğrencileri, sürücülerin ve yayaların trafik konusunda bilinçlerini test...

Yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, yapmış oldukları anket çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların trafik konusunda bilinçsiz olduğunu tespit etti.

Yaya öncelikli trafik uygulaması kapsamında araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, yapmış oldukları anket çalışmalarıyla sürücülerin ve yayaların trafik konusunda bilinçsiz olduğunu tespit etti.



'Trafikte ilke kazasız ülke' projesiyle önemli bir çalışmaya imza atan Üniversite öğrencileri, hazırladıkları broşürlerle trafiğe çıkarak sürücü ve yayalara bilgilendirmelerde bulundu.



Atatürk Üniversitesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü 3.sınıf öğrencileri tarafından, Çevre bilinci ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında, Erzurum'da ikamet eden sürücü ve yayalara genel trafik kuralları hakkında broşürler dağıtılarak bilinçlendirme çalışması yapıldı.



Emniyet İl Müdürlüğü Trafik şubesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen ve Dr. Öğretim üyesi Ayhan Doğan'ın danışmanlığında gerçekleşen 'Trafikte İlke Kazasız Ülke' projesinde, Erzurum'da yaya ve sürücüleri trafik kuralları hususunda bilinçlendirip olumlu geri dönütler almak amaçlanıyor.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin Erzurum Cumhuriyet Caddesinde düzenlemiş olduğu bilgilendirme çalışmasında yaklaşık 30 öğrenci yapılan görev dağılımıyla sürücü ve yayalara bilgi verdi. Sürücülere broşürler vererek, yayalara öncelik tanımaları gerektiğini söyleyen öğrenciler, yayalara, yaya geçitlerin yalnızca, herkes kurallara uyduğunda güvenli olduğunu, Aracın yavaşlamasının duracağı anlamına gelmediğini söyledi.



İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Doktor Öğretim Üyesi Ayhan Doğan, "Sosyal sorumluluk projeleri ihtiyaçtan doğar, araştırma yaparsınız, bulunduğunuz bölgede toplumun neye ihtiyacı var, buna karar verip çalışma başlatırsınız. Anket çalışmalarıyla birlikte yaptığımız ön araştırmalar sonucunda yayalar ve sürücüler açısından ciddi sorunlar olduğunu gördük ve bir sosyal sorumluluk projesi yapmaya karar verdik. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri yarın bir gün mezun olduklarında önemli firmalarda işe girdiklerinde kendilerinden sosyal sorumluluk projesi istedikleri takdirde bu konuda tam teşekküllü tecrübe sahibi olacaklar. Bu proje sayesinde işin başından sonuna kadar her şeyiyle sosyal sorumluluk projesine imza atabilecek niteliğe sahip olacaklar. Erzurumluyum, şehrime trafikle ilgili katkı ve kazanç sağlamak benim için büyük bir mutluluk, toplumsal çalışmalarımız geçmişten bu yana devam ediyor. Her yıl şehre ve insanlığa yönelik toplumsal bir konu belirleyip bunun üzerine çalışmalar sürdüreceğiz. Planlama ve Uygulama bize ait ancak paydaşlarımız olan Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Fakültesi Dekanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığına, Sponsorlarımıza ve Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Nezdinde Trafik Şube Ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.



Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinden Ezgi Sancaktutan, Elif Gamze Tabur ve Recep Aslan ödev kapsamında yapmış oldukları proje hakkında, "Sosyal Sorumluluk dersi kapsamında Trafik konulu bir ödevimiz üzerine yaptığımız araştırmalarda yaya geçitlerine önem verilmediğini, yaya önceliği hakkında bilgileri olmadığını ve sürücülerinde buna dikkat etmediğini tespit ettik. Broşürler hazırlayarak halka dağıtarak bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Erzurum'da büyük bir trafik sorunu var. Bize öncü olan ve farkındalık sağlamamızı amaçlayan Ayhan Doğan hocamız sayesinde bu çalışmayı başlattık. Projemizin uygulama kısmındayız. Hem sürücüleri hem yayaları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık 30 kişi şuan broşür dağıtımı için görevde bu proje kapsamında 60 öğrenci projede yer alıyor. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde sürdürüp güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz" açıklamalarında bulundular.



Bir sonraki çalışmalarının engelli vatandaşlar için olduğunu belirten öğrenciler, Engelli park yerlerine ve engelli vatandaşlara ayrılan bölgeleri işgal eden yaya ve sürücüler için bir broşür hazırlanıp özel bir bilgilendirme yapılacağını, Radyo Spotları ve billboardlarla bilgilendirme çalışmalarına devam edileceğini ifade ettiler. - ERZURUM

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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