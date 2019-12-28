Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri başvuruları başladı - Son Dakika

BURSA Halkla İlişkiler Derneği'nin (BHİD) alt markası olan Halkla İlişkiler Çalışmaları (HİÇ) Ödülleri'nin 8'incisi için başvuru süreci başladı. Başvuru sürecinin başlangıcı daha önce HİÇ'e katılan ve ödül kazanan Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ve Eker Süt Ürünleri Pazarlama Yöneticisi Emre Deniz Yazgan'ın başvuru ve ödül süreçlerini anlattıkları 'Bir HİÇ Hikayesi' etkinliği ile başladı. Gecenin başlangıcında yeni yıl nedeniyle pasta kesildi.

Ödüller ile ilgili açıklamalarda bulunan BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, "Bursa Halkla İlişkiler Derneği'nin 8 yıldır düzenlediği Halka İlişkiler Çalışmaları Ödülleri'nin bu yılki başlangıcını bugün veriyoruz. 1992 yılında kurulan derneğimiz, iletişim camiasının mesleki bir örgütüdür. Bu yıl HİÇ Ödüllerimizi 8'ncisini düzenlemek için hazırlıklara başladık. Bu ödüllere giden süreçte önce projeleri topluyoruz, ardından bu projeler jüriler tarafından değerlendiriliyor. Nisan ayında düzenlediğimiz ödül gecesi ile ödüller sahiplerini buluyor. Bu ödülün hem sektörümüze, hem meslektaşlarımıza, hem de marka sahiplerine faydaları var" dedi.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NIN 'HİÇ'? SÜRECİ

Sabiha Gökçen Havalimanı Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal ise, "Bu akşam buraya BHİD'in davetlisi olarak geldik. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı olarak geçen yıl HİÇ Ödülleri'nde çok değerli 2 ödülün sahibi olduk. Bugün burada bulunan katılımcılara HİÇ Ödülleri bizim için neyi ifade ediyor, ne anlam taşıyor onları anlatacağım. Hem de geçen yıl ödül aldığım 2 projeyi detaylı olarak katılımcılarla paylaşmaya çalışacağım" açıklamasında bulundu.

Ödül aldığı iki projenin detayları hakkında da bilgi veren Soysal, "HİÇ Ödüllerinden aldığımız ilk ödül 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projemizin' aldığı bir ödüldü. 2 sene önce İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfıyla çok değerli bir proje gerçekleştirdik. Bu proje bu sene sayısız ödül aldı. Bir diğer ödül aldığımız proje ise, biz Sabiha Gökçen Havalimanı'nda milli günler, anneler günü, babalar günü, çocuk bayramı gibi tüm özel günleri yolcularımız ile birlikte kutluyoruz. 2018 yılında yaptığımız etkinliklerle HİÇ'e başvurarak ödül aldık. Bu sene yolcularımızı ne gibi sürprizler bekliyor onları konuşacağız" diye konuştu.

"SADECE İSTANBUL'UN DEĞİL ÇEVRE İLLERİN DE HAVALİMANIYIZ"

Bursa'nın İstanbul'dan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı için en büyük lokasyonlardan birisi olduğunun altını çizen Canan Soysal, " Osmangazi Köprüsü'nün açılmasıyla beraber Bursa'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ulaşım, İstanbul'un Avrupa yakasından daha kısa sürüyor. İnsanlar Sabiha Gökçen Havalimanı'na Bursa'dan ortalama 1 saatlik sürede gelebiliyor. Biz sadece İstanbul'un değil çevre illerimizin de havalimanıyız. Önümüzdeki dönemde ise Bursa medyası ve halkla ilişkiler dernekleriyle daha yakın ilişkiler kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.