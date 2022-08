Halkla ilişkiler nedir? Halkla ilişkiler ne iş yapar?

Kurum veya kuruluşun değerini arttırması ve tanınması için yapılması gereken çalışmalar vardır ve bu çalışmaları halkla ilişkiler alanı gerçekleştirmektedir. Bu nedenle her kurumda büyük önem taşıyan halkla ilişkiler departmanının iş tanımı merak edilmektedir. Peki, Halkla ilişkiler nedir?

HALKLA İLİŞKİLER NEDİR?

İlk olarak Fransa'da çıkan halkla ilişkiler kavramı çoğunluklu olarak ABD'de ilgi çekmiştir. İngilizcedeki karşılığının "Public Relations" olması nedeniyle yaygın kullanımı "PR" olarak Türkçeye de yerleşmiştir. Halkla ilişkiler, kurum ile hedef kitle arasındaki iletişimi sağlamakla görevli olan bir alandır. Her bir kurumun kendi hedef kitlesi vardır. Bu hedef kitle ise kamuoyudur. Kurumların hedef kitlesi ile doğru ve yararlı iletişim kurmak amacıyla yürütülen proaktikf ve reaktif faaliyetlerdir. Bu alanda yürütülen çalışmalarda hedef kitle ve örgüt arasında çift yönlü iletişim hakimdir. Halkla ilişkilerin temel amacında kamu yararı vardır. Dürüstlük ilkesine dayanarak halka doğru bilgiler aracılığıyla güven veren alandır. Halkla ilişkier bir yönetim fonksiyonudur ve bu yönetim süreci sürekli ilerler.

Kurumların kendilerini kamuoyuna tanıtması ve iyi bir kurum imajı yaratması kurum için büyük bir artıdır. Kuruluş ne kadar iyi bir marka değerine sahipse o kadar hedef kitle tarafından avantaj sağlar.Bu amaçların uygulamaya geçmesi için de halkla ilişkiler vardır. Birçok sektörde rol oynayan halkla ilişkiler, kimi zaman medya araçları kimi zaman da yüzyüze faaliyetler aracılığıyla kamuoyu ile kurum arasında köprü olmaktadır.

HALKLA İLİŞKİLER NE İŞ YAPAR?

Kurumun kendine ait olan hedef kitlesinin sempatisini ve desteğini kazanmak için çeşitli faaliyetler yapan halkla ilişkiler alanı, her sektörde olması gerektiği için iletişim çağının da gelişmesiyle daha da önem arz etmeye başlıyor ve insanların bu mesleğe atılma isteklerini arttırıyor. Halkla ilişkiler uzmanı sürekli ve düzenli olarak kamuoyu ile iletişim halinde olur ve halkın ilgisini doğru ikna yöntemleri ile kurumuna çeker. Halkla ilişkiler uzmanları kamuoyunun düşüncelerini, isteklerini tespit eder ve bu isteklere uygun ama kendi yararına da olacak şekilde tanıtım kampanyaları gibi faaliyetlerde bulunur. Halkla ilişkiler uzmanı hedef kitleyi propaganda kullanmada sadece doğru ve dürüst ikna yöntemleri ile kendisine odağı çeker. Halkla ilişkiler alanındaki kişiler kurumuna özel olan hedef kitleyi belirler ve bu hedef kitlenin isteklerini araştırır. Ardından da çalıştığı kurumun da isteklerine uyacak şekilde kamuoyunu bilgilendirir. Kurumun mesajını doğru şekilde ve doğru kanallar ile aktarmayı hedefler. Sosyal medyanın ve iletişimin gelişmesiyle beraber halkla ilişkiler uzmanları internet siteleri ve sosyal medya üzerinden de kamuoyu ile iletişim kurabiliyor. Halkla ilişkiler alanında çalışanlar markanın tanınırlığını sağlamak için hedef kitleye yönelik basın bültenleri yapmak, basın toplantısı planlamak, markanın etkinliklerini yönetmek, sosyal medyada doğru mesajlar hazırlamak, ortaklıklarla iyi bir işirliği yapmak gibi çalışmalarda bulunur. Markanın iyi bir imaj çizebilmesi için yürütülen faaliyetleri düzenlenlemeyi amaçlayan halkla ilişkiler alanı herhangi bir kriz anında ise yaşanan krizi iyi bir şekilde yönetmek için planlar kurmalıdır. Kurum veya şirketlerin gelişimi için itibar önemlidir ve bu itibar yönetimini yapmakla sorumlu olan ise halkla ilişkiler çalışanlarıdır. Peki, Halkla ilişkiler mezunu ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

HALKLA İLİŞKİLER MEZUNU ÇALIŞMA ALANLARI

Halkla ilişkiler, 2 yıllık veya 4 yıllık okuma imkanı olan bir bölümdür. Devlet ve vakıf üniversitelerinde var olan ve tercih oranı yüksek plan halkla ilişkiler mezunları birçok sektörde iş imkanı bulabilir. Her kurumun veya şirketin bir halkla ilişkiler alanı olmalıdır bu nedenle de her türlü iş alanında çalışabilirler. İletişim fakültesi bölümü olduğu için mezun olurken kişiler çoğu iletişim konusuna hakim oluyorlar ve böylece halkla ilişkiler alanındaki çalışmalarını zorlanmadan yönetebiliyorlar. Kurumun ihtiyacı olan her türlü faaliyeti kolaylıkla planlar ve yönetir. Halkla ilişkiler mezununun asıl amacı kurum adına iyi bir itibar yaratmasıdır. Halkla ilişkiler bölümünden mezun olan kişi, kurumun paydaşları ile olumlu ve kuruma yararlı iletişimleri kurmakla görevlidir. Halkla ilişkiler mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Bu çalışma alanları bir reklam ajansı, halkla ilişkiler departmanı, medya ajansları, siyasi partiler, spor kuruluşları, pazarlama şirketleri gibi yerler olabilir. Bunların yanında halkla ilişkiler mezunu başka alanda da iş bulabilir. Bankalar, hastahaneler, eğitim kurumları ve kurumsal hizmet kurumlar gibi.Kişi özel sektör veya kamuda iş bulma imkanına sahiptir.

HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜNDE VERİLEN DERSLER

• Halkla ilişkilerde medya ve teknikler

• Kişilerarası iletişim

• İletişim teorileri

• Kurumsal iletişim

• Medya okuryazarlığı

• Kitle iletişim araçları

• Reklamcılığın temel kavramları

• Siyaset bilimi

• Sosyoloji

• Pazarlama

• Sosyaş psikoloji

• Fotoğrafçılık

HALKLA İLİŞKİLER UZMANI OLMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ÖZELLİKLER

• Yaratıcılığı gelişmiş olan

• Yazılı ve sözlü iletişimi iyi olan

• Karar verme ve problem çözme yeteneğine sahip

• Araştırma becerileri gelişmiş

• Dışa dönük

• İnsan psikolojisini anlayabilen

• Rekabetçi

• Kriz anlarında sakin kalabilerek doğru karar verebilen

• Ekip çalışmasına uyum sağlayan

• Medyayı etkin şekilde kullanabilen

• Düzgün diksiyona sahip olan kişilerin halkla ilişkiler alanında aranılan özelliklerdir.