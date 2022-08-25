Üçüncü İttifak İçin Partiler İstanbul'da Yeniden Toplandı: "Yol Haritasını Eylül Ayında Kamuoyuyla Paylaşma Kararına Vardık"

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Emekçi Hareket Partisi (EHP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) temsilcileri, üçüncü ittifak için İstanbul'da yeniden bir araya geldi. Ortak açıklamada, "Bu ittifakın mücadele ilkelerini, siyasal program çerçevesini, seçimler öncesini ve sonrasını kapsayan yol haritasını eylül ayında kamuoyuyla paylaşma kararına vardık" denildi.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, EHP Sözcüsü Özge Akman ile Merkez Komite üyesi Hakan Öztürk, SMF Sözcüsü Barış Kayaoğlu ile MYK üyeleri Mahir Gürz, Erdal Ataş, TÖP Sözcüsü Perihan Koca, Sözcüler Kurulu üyesi Pelin Kahiloğulları ile TÖP MK üyesi Tamer Doğan, üçüncü ittifak için İstanbul'da buluştu.

Toplantıda, Türkiye'deki siyasal durum, ittifakın ismi ve yol haritası, deklarasyonun kamuoyuyla paylaşılma yöntemi ve tarihi ele alındı. Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, ittifakın yol haritasının eylül ayında paylaşılacağı vurgulandı. Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"BİR KEZ DAHA BİR ARAYA GELDİK: 25 Ağustos'ta İstanbul'da, ülkemizin bugününde ve yarınında eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde bir değişimi yaratacak birlikteliği vurgulamak, siyasal ve toplumsal iradeyi güçlendirmek, kararlı duruşumuzu, mücadelemizi, dayanışmayı ve umudu büyüten yürüyüşümüzü şekillendirmek üzere bir kez daha bir araya geldik.

İTTİFAK ÇALIŞMASINI TAMAMLAMA AŞAMASINA GELDİK: Aylar süren emeklerimizin sonucunda; Türkiye'nin tüm kentlerinde, sokaklarında ve meydanlarında, tarlalarında ve fabrikalarında, okullarında ve üniversitelerinde, her alanda mücadeleyi büyütmek; emekçilerin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çiftçilerin ve üreticilerin taleplerini ve mücadelelerini ortaklaştırmak üzere sürdürdüğümüz ittifak çalışmasını tamamlama aşamasına geldik.

TARİHSEL SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ: Yaşadığımız ve her gün daha da derinleşen ekonomik, sosyal ve siyasal kriz karşısında toplumsal adalet, eşitlik ve güçlü demokrasi temelinde değişim mücadelesini ortaklaştıracak bu ittifakın mücadele ilkelerini, siyasal program çerçevesini, seçimler öncesini ve sonrasını kapsayan yol haritasını eylül ayında kamuoyuyla paylaşma kararına vardık. Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun davranma konusunda kararlıyız.

İTTİFAKIMIZ; BİR YOL ARKADAŞLIĞI, BİR MÜCADELE ARKADAŞLIĞI OLACAKTIR: İttifakımız; AKP-MHP iktidarının halk düşmanı politikalarına direnen, bu düzenden ve iktidardan kurtulmak; sorumlulardan hesap sormak isteyen tüm kesimlerin, siyasal ve toplumsal muhalefet güçlerinin katılımı, katkısı ve desteğiyle büyüyecektir. İttifakımız; bir yol arkadaşlığı, bir mücadele arkadaşlığı olacaktır.

ÇAĞRIMIZ TÜM EMEKÇİLERE…: İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir düzen için; halkın egemenliğine dayanan bir güçlü demokrasi için; Kürt sorununda barışçıl ve demokratik bir çözüm için; kadınlar, gençler ve dezavantajlı grupların eşitliği ve özgürlüğü için; doğanın ve kültürel varlıklarımızın korunması için hep birlikte mücadele edeceğiz. Çağrımız tüm emekçilere, demokrasi, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik mücadelesini yürüten bütün toplumsal hareketler, kurum, kuruluş ve yurttaşlaradır.

TEK ADAM İKTİDARINA, SERMAYENİN VE ZULMÜN DÜZENİNE KARŞI HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ: Hep beraber sorumluluk alalım. Yangın yerine çevrilen ülkeyi ortak talepler ve birlikte mücadele anlayışıyla özgür ve demokratik bir şekilde yeniden inşa edelim. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde, halkın egemen olduğu bir toplumsal ve siyasal düzeni kurmanın, ezilen ve sömürülen tüm toplum kesimlerinin gücüyle mümkün olduğunu biliyoruz. Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız."