Son Dakika Haberleri: Halkoyunlarının Geleceği Sarıyer'de Konuşuldu

Halkoyunlarının Geleceği Sarıyer'de Konuşuldu

31 dakika önce

Sarıyer Belediyesi, kültürümüzün en önemli ve yaşayan değerlerinden halk oyunlarının korunması, gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması, geniş kitlelere tanıtılıp yayılması için düzenlenen Halk Dansları Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Halkoyunlarının Geleceği Sarıyer'de Konuşuldu, System.String[]

Türkiye Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi ve Halk Oyunları Sevgi, Dostluk, İnanç Platformu'nun Sarıyer Belediyesi desteğiyle düzenlediği 'Halk Dansları Çalıştayı' Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. İki gün süren çalıştayda, halk oyunlarının sorunları ele alındı.

İzmir, Ankara ve İstanbul'dan halk oyunları ustalarının yer aldığı etkinliğe oyuncu ve yöneticiler değişik yörelerin kıyafetleri ile katıldı. Zeybekler oynandı, halaylar çekildi, horonlar kuruldu, türküler söylendi. İzmir ve İstanbul ardından üçüncüsü de 22-23 Şubat tarihleri arasında Anadolu Folklor Vakfı ve AFDERKON tarafından Ankara'da gerçekleştirilecek çalıştayların ardından sonuç bildirgesi yayınlanacak.

BARIŞ UNSURU OLARAK GÖRÜLMELİ

Çalıştayın ilk oturumunun moderatörlüğünü üstlenen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Folklor bir yaşam biçimi. Özellikle toplumun bu kadar kutuplaştığı bir dönemde halkoyunlarının değerinin bilinmesi ve bir barış unsuru olarak insanları bir arada tutan bir güç olarak görülmesi gerekir. Folkloru bir yaşam biçimi olarak görüp detaylarını çok iyi bir şekilde öğrenmek gerekir. Elimizdeki zenginliğin değerini bilmemiz gerekiyor. Ülkemiz dünyanın en zengin ülkesi. Çünkü yurtdışı festivallerinde o kostümler giyildiğinde en fazla dikkat çeken Türk grupları oluyor" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

Başkan Genç konuşmasının devamında, "Sarıyer Belediyesi olarak halk kültürü ve özellikle halk oyunlarıyla ilgili çalışmalarımız bundan sonrada her ne şartta olursa olsun aralıksız sürdürülecek. Ulusal kültür değerlerimizi içeren çalışmalarımızın temel amacı; M. Kemal Atatürk'ün " Türkiye Cumhuriyeti'nin Temeli Kültürdür" sözünü ilke olarak benimseyip, ulusal kültürümüzün çok önemli bir parçası olan halk oyunlarımızı ''Öğren Öğret ve Yaşat" felsefesine uygun, doğru olarak gelecek kuşaklara aktarılması için gerekli çalışmaları yürütmek üzere inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

KÜLTÜRÜMÜZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR DEĞER

Oturumda söz alan İTÜ Konservatuarı eski Kurucu Müdürü Prof. Dr. Fikret Değerli, "Folklorumuzun daha doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin görevi. Halk dansları bizim kültürümüzle bütünleşmiş bir değerdir" dedi. Topkapı Sarayı eski Müdürü Sebahattin Türkoğlu ise, "Folklor dediğimiz zaman sadece halkoyunları olarak kesilip atılmamalı.Yalnız halkoyunları değil tüm folklorik unsurlar değerlendirilmelidir. Bu unsurları toplam olarak ele almak lazım. Maalesef ülkemiz gelişmiş ülkeler arasında folklor müzesi olmayan tek ülkedir" diye konuştu.

ANONİM BİR SANAT

Devlet sanatçısı Mustafa Turan, "Halk dansları anonim bir sanattır. Halkoyunları sanat mı değil mi diye tartışılıyor. Fakat devlet bana 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı verdi. Yani bu konuda bir şüphe duymamak lazım. Bizim bu değerlerimize sahip çıkıp geleceğe aktarmamız lazım" dedi. TRT İzmir Eski Müdürü İsmail Özboyacı ise, "Halkoyunlarının geleneksel tavrının bozulmaması konusunda çok uğraştık. Bu kadar ayrıştığımız dönemde halk oyunlarının ülkeyi bağdaştıracak birlikteliği sağlayacak" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:15 Kaynak: Bültenler

Genç, İzmir, Türkiye, Sarıyer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amcasını Kaybeden Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in Annesinin Vefatı Üzerine İkinci Acıyı Yaşadı Sağanak Yağışın Hayatı Felç Ettiği İzmir'de, Dikkatsiz Sürücü Sulara Gömülen Aracını Bırakıp Gitti

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Itır Esen, Google'da En Az 200 Bin Kez Arandı Fenerbahçe, Zarar Ettiği Gerekçesiyle Fenerium Mağazalarını Bir Bir Kapatıyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 15:46:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halkoyunlarının Geleceği Sarıyer'de Konuşuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]