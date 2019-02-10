Hallerde 'fahiş fiyat' operasyonu
10 dakika önce
5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında fahiş artış uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde ceza verildi.
5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında fahiş artış uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde ceza verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:46
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