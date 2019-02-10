Son Dakika Haberleri: Hallerde 'fahiş fiyat' operasyonu

Hallerde 'fahiş fiyat' operasyonu

10 dakika önce

5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında fahiş artış uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde ceza verildi.

Hallerde 'fahiş fiyat' operasyonu, System.String[]
5 ildeki hallerde yapılan operasyonlarda sebze ve meyvelerin alış-satış fiyatlarında fahiş artış uygulayan 88 firmaya 2 milyon liranın üzerinde ceza verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:46 

Ekonomi
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