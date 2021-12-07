Halo Infinite inceleme puanları belli oldu

8 Aralık'ta çıkacak olan Halo Infinite için inceleme puanları belli oldu.

Çok oyunculu modu erken erişim olarak geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Halo Infinite'in hikaye modu için sayılı günler kaldı. Senaryo modu 8 Aralık'ta oynanabilir olacak olan Halo Infinite için inceleme ambargosu kalktı ve verilen puanlar ortaya. Metacritic üzerinde 75 değerlendirme ile 86 puanda olan oyun, OpenCritic'te ise 109 değerlendirme ile yine 86 ortama puana sahip.

Kritiklerin büyük bir kısmı, Halo Infinite'in bir yandan serinin sahip olduğu iyi yönleri korurken aynı zamanda açık dünya bir oynanış sunarak serinin formülünde gittiği değişimden memnun olduğunu dile getiriyor. PC Gamer, GamesRadar ve MetroCentral, Halo Infinite için "Son on yılın en iyi Halo oyunu" ve "Halo'nun uzun zaman sonraki en iyi oyunu" gibi yorumlarda bulunurken; Eurogamer, "Halo Infinite'in açık dünyaya geçişi, Halo'nun çarpıcı yeni geleceği için büyük ölçüde başarılı bir başlangıç noktası" değerlendirmesini yaptı.

343 Industries stüdyosunun geliştirdiği Halo Infinite, 8 Aralık'ta Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformları için çıkacak. Çıkış yaptığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass üzerinden de oynanabilir olacak.

Öne çıkan Halo Infinite inceleme puanları ise şöyle: