Halo Infinite inceleme puanları belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Halo Infinite inceleme puanları belli oldu

07.12.2021 08:32

8 Aralık'ta çıkacak olan Halo Infinite'in hikaye modu için inceleme puanları belli oldu.

8 Aralık'ta çıkacak olan Halo Infinite için inceleme puanları belli oldu.

Çok oyunculu modu erken erişim olarak geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan Halo Infinite'in hikaye modu için sayılı günler kaldı. Senaryo modu 8 Aralık'ta oynanabilir olacak olan Halo Infinite için inceleme ambargosu kalktı ve verilen puanlar ortaya. Metacritic üzerinde 75 değerlendirme ile 86 puanda olan oyun, OpenCritic'te ise 109 değerlendirme ile yine 86 ortama puana sahip.

Kritiklerin büyük bir kısmı, Halo Infinite'in bir yandan serinin sahip olduğu iyi yönleri korurken aynı zamanda açık dünya bir oynanış sunarak serinin formülünde gittiği değişimden memnun olduğunu dile getiriyor. PC Gamer, GamesRadar ve MetroCentral, Halo Infinite için "Son on yılın en iyi Halo oyunu" ve "Halo'nun uzun zaman sonraki en iyi oyunu" gibi yorumlarda bulunurken; Eurogamer, "Halo Infinite'in açık dünyaya geçişi, Halo'nun çarpıcı yeni geleceği için büyük ölçüde başarılı bir başlangıç noktası" değerlendirmesini yaptı.

343 Industries stüdyosunun geliştirdiği Halo Infinite, 8 Aralık'ta Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformları için çıkacak. Çıkış yaptığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass üzerinden de oynanabilir olacak.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

Öne çıkan Halo Infinite inceleme puanları ise şöyle:

  • GameSpot - 9/10
  • GameCentral - 8/10
  • GamesRadar+ - 4.5/5
  • PC Gamer - 78/100
  • Pure Xbox - 9/10
  • Eurogamer - Recommended (Öneriliyor)
  • GameInformer - 9.25/10
  • Giant Bomb - 4/5
  • Forbes - 7.5/10
  • Destructoid - 9/10
  • VG247 - 5/5
  • Washington Post - 95/100
  • ACG - Buy (Satın al)
  • EGM - 8/10
  • Xbox Achievements - %90
  • VGC - 4/5
  • Xbox Tavern - 9.3/10
  • Telegraph - 4/5
Halo Infinite inceleme puanları belli oldu
Kaynak: SaveButonu
YORUMLAR
500

Halo Infinite, oyunlar, Aralık, xbox, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Halo Infinite inceleme puanları belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
00:25 NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya çağrı
00:21 Rusya'dan NATO'ya tehdit gibi uyarı: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
23:48 Bahçeli, Emekli Maaşları İçin Çağrıda Bulundu
23:44 AK Parti'den Bahçeli'nin emekli maaşlarına ilişkin çağrısına yanıt: Mümkündür elbette, çabamızı ortaya koyacağız
23:31 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhurbaşkanımızın maaşı milletvekili maaşının altında
23:29 Yardımcısından, Erdoğan'ın maaş zammına gelen eleştirilere yanıt: Genel müdür maaşının altında kalacaktı
23:14 Son Dakika: ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü
23:10 Son Dakika! ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin açıklama: İki lider işbirliğini güçlendirme çabalarını görüştü
22:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "THY satılacak" iddiasına yanıt: Öyle bir şey söz konusu değil
22:55 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "THY satılacak" iddiasına yanıt: Öyle bir şey söz konusu değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2023 04:08:02. #1.11#
SON DAKİKA: Halo Infinite inceleme puanları belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement