Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak - Son Dakika
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Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak

26.03.2021 14:15
Halo Infinite Kasım ayında çıkış yapacak

Microsoft ve 343 Industries, Halo Infınıte'ın bu sohbaharda piyasaya tanıtmanı planlıyor. Oyunun çıkış tarihi ise Kasım ayı olarak düşünülüyor.

343 Industries tarafından geliştirilen birinci şahıs nişançı oyunu Halo Infinite, serinin altıncı ana girişi ve genel olarak on dördüncü Halo oyunu olarak piyasaya çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Fadam And Friends Podcast YouTube kanalına konuk olan Verlon Roberts, Halo Infinite'in Kasım 2021'de çıkış yapacağını düşündüğünü dile getirdi.

Verlon Roberts, Halo Infinite'de Spartan Griffin adlı yeni bir karakteri rolünü üstlenecek. Robest, karakterin seslendirme aşamalarından geçtiğini ve hareket yakamala çalışmaları yaptığını dile getirdi. Ayrıca Master Chief ile sahnelerinin olduğunu da belirtti.

Halo Infinite Xbox Series, Xbox One ve PC için geliştirilmeye devam ediyor. Çok oyunculu modu ile oynaması tamamen ücretsiz olacak oyunun hikaye modu ilk günden konsol ve PC için aktif hale getirilecek.

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