Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

etkinliğinde Xbox & Bethesda ortaklığıyla düzenlenen yayında 2021 yılı için duyurulan Halo Infinite oyununun multiplayer moduna dair detaylar ve oynanış görüntüleri paylaşılmıştı. Ardından resmi sitede yayınlanan makale ile haritaların isimleri ve açıklamaları duyuruldu. Hikaye modundan ayrı olarak oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak olan Halo Infinite'in çok oyunculu modu 120 FPS'e kadar destekleyecek. İşte haritalar:

Behemoth: 'Yüz bin yıl boyunca hayatta kaldı, ancak bu yüzük hala bilinmeyen sırlara tutunuyor.'

Fragmentation: 'Şimdi, Kurulum 07'nin sakin yüzeyi, her zamankinden daha fazla, daha derin bir gerginlik ve çatışmayı gizlemektedir.'

Recharge: 'Axys' hidroelektrik bölümü tarafından işletilenler gibi kaynak altyapı tesisleri, UEG boyunca koloni dünyaları için istikrarlı enerji şebekelerinin korunmasına yardımcı oluyor.'

Live Fire: 'Avery J. Johnson Askeri Bilimler Akademisi'ndeki eğitmenler, Spartalılarının düşman bir galaksinin onlara atacağı her türlü zorluğa hazırlıklı olmalarını sağlıyor.'

Bazaar: 'Doğu Afrika Koruyucusu'nun Mombasa'nın camla kaplı kentsel çekirdeğini yeniden inşa etme planı iddialı ve pahalıydı, ancak yakınlardaki Voi Excession'daki UEG ve UNSC faaliyetinin Yeniden Doğuş Projesi yatırımı metropolün bazı bölümlerini canlandırdı.'