Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu - Son Dakika
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Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

18.06.2021 18:34
Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

Halo Infinite'in ücretsiz çok oyunculu modu beş farklı harita ile geliyor

etkinliğinde Xbox & Bethesda ortaklığıyla düzenlenen yayında 2021 yılı için duyurulan Halo Infinite oyununun multiplayer moduna dair detaylar ve oynanış görüntüleri paylaşılmıştı. Ardından resmi sitede yayınlanan makale ile haritaların isimleri ve açıklamaları duyuruldu. Hikaye modundan ayrı olarak oyunculara ücretsiz bir şekilde sunulacak olan Halo Infinite'in çok oyunculu modu 120 FPS'e kadar destekleyecek. İşte haritalar:

Behemoth: 'Yüz bin yıl boyunca hayatta kaldı, ancak bu yüzük hala bilinmeyen sırlara tutunuyor.'

Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

Fragmentation: 'Şimdi, Kurulum 07'nin sakin yüzeyi, her zamankinden daha fazla, daha derin bir gerginlik ve çatışmayı gizlemektedir.'

Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

Recharge: 'Axys' hidroelektrik bölümü tarafından işletilenler gibi kaynak altyapı tesisleri, UEG boyunca koloni dünyaları için istikrarlı enerji şebekelerinin korunmasına yardımcı oluyor.'

Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

Live Fire: 'Avery J. Johnson Askeri Bilimler Akademisi'ndeki eğitmenler, Spartalılarının düşman bir galaksinin onlara atacağı her türlü zorluğa hazırlıklı olmalarını sağlıyor.'

Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu

Bazaar: 'Doğu Afrika Koruyucusu'nun Mombasa'nın camla kaplı kentsel çekirdeğini yeniden inşa etme planı iddialı ve pahalıydı, ancak yakınlardaki Voi Excession'daki UEG ve UNSC faaliyetinin Yeniden Doğuş Projesi yatırımı metropolün bazı bölümlerini canlandırdı.'

Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu
Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halo Infinite multiplayer modunun haritaları duyuruldu - Son Dakika
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