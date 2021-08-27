Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyun, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S cihazlar için piyasaya sürülecek. Halo serisinin altıncı oyunu ve birde genel olarak on altıncı Halo oyunu olan Halo Infinite, Halo 5: Guardians'dan sonra Master Chief'in hikâyesini ele alıyor.
Birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite'in sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Halo Infinite oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Halo Infinite sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Halo Infinite kaç GB? Sizler için derledik...
Oyun, 8 Aralık'ta Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Halo Infinite'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Son Dakika › Gamegar › Halo Infinite sistem gereksinimleri 2023! Halo Infinite kaç GB? - Son Dakika