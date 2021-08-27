Halo Infinite sistem gereksinimleri 2023! Halo Infinite kaç GB?

Halo Infinite, 343 Industries tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunudur. Oyun, Windows, Xbox One ve Xbox Series X/S cihazlar için piyasaya sürülecek. Halo serisinin altıncı oyunu ve birde genel olarak on altıncı Halo oyunu olan Halo Infinite, Halo 5: Guardians'dan sonra Master Chief'in hikâyesini ele alıyor.

Birinci şahıs nişancı oyunu Halo Infinite'in sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Halo Infinite oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Halo Infinite sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Halo Infinite kaç GB? Sizler için derledik...

Oyun, 8 Aralık'ta Xbox Series, Xbox One ve PC için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak.



HALO INFINITE MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 RS3 x64

İşlemci: AMD FX-8370 or Intel i5-4440

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 TiDirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

HALO INFINITE ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 19H2 x64

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X or Intel i7-9700k

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 5700 XT or Nvidia RTX 2070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

HALO INFINITE KAÇ GB?

Halo Infinite'i oynayabilmek için en temel kurulum dahil 50 GB boş depolama alanı gerekmektedir.