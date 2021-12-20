Halo Infinite turnuvasında çip kıtlığı nedeniyle sorunlar yaşandı - Son Dakika
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Halo Infinite turnuvasında çip kıtlığı nedeniyle sorunlar yaşandı

20.12.2021 08:08
Halo Infinite turnuvasında çip kıtlığı nedeniyle sorunlar yaşandı

Tüm dünyayı saran çip kıtlığı nedeniyle yeterince yeni nesil Xbox üretemeyen Microsoft, Halo Infinite turnuvasında bazı oyuncuların Xbox geliştirme kitleri kullanmak zorunda kaldı.

Kuzey Carolina'daki ilk büyük Halo Infinite turnuvasındaki bazı oyuncular Xbox Series X geliştirme kitlerinde oynamak zorunda kalması nedeniyle, Xbox konsollarını temin etmekte herkes kadar sorun yaşıyor.

Oyun geliştirme kitleri, geliştiricilerin oyun oluşturmak için kullandıkları donanımlardan oluşur ve resmi oyun turnuvalarında kullanılmamalıdır.

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KÜRESEL ÇİP KITLIĞI TURNUVALARI ETKİLEDİ

343 Industries'in Halo espor ve izleyici lideri Tahir Hasandjekic, turnuva başlamadan önce bir tweet atarak bazı oyuncuları Xbox Series X geliştirme kitlerinde oynamak zorunda kalacaklarını duyurdu. Geliştirme kitlerinin "işlevsel olarak aynı olduğunu ve perakende modunda çalışacaklarını" belirtiyor. Oyuncuların bu geliştirme kitlerini kullanmasının nedeni ise "küresel tedarik zinciri sıkıntısı" olduğunu açıkladı Hasandjekic.

Çip sıkıntısı, PC parçalarından, oyun konsollarına, araçlara ve hatta ev aletlerine kadar her şeyin üretimini zorlaştırmaktadır. Eylül ayında Xbox patronu Phil Spencer, tedarik zinciri kısıtlamalarının gelecek yıla kadar sürebileceğini söyledi.

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SON DAKİKA: Halo Infinite turnuvasında çip kıtlığı nedeniyle sorunlar yaşandı - Son Dakika
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