İki yıldır Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, anne oldu. Çift, çocuklarını kucağına aldığı anı Instagram'dan yayınladı. 14 Temmuz'da bebeklerini kucağına aldığını yazan Amerikalı şarkıcı Halsey, "Minettarım. En nadir ve mutlu oldu doğum için... Aşk tarafından destekleniyor" diye yazdı.

İkili, bebeklerine Ender Ridley adını verdi. Hastane odasından farklı iki kareyi de yayınlayan Aydın, bebeğinin ismini yazarak, kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu. 25 milyon 200 bin takipçisi olduğu Instagram'dan haberi duyuran Halsey, 4 milyona yakın beğeni alırken, yaklaşık 100 binde yorum aldı.