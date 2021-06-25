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Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti

25.06.2021 15:11
Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti, System.String[]

AYDIN'IN ANNESİNİN MEZARINDAAnne olmak için gün sayan Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte annesi Kadriye Aydın'ın mezarını ziyaret etti.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
AYDIN'IN ANNESİNİN MEZARINDA

Anne olmak için gün sayan Halsey, sevgilisi Alev Aydın ile birlikte annesi Kadriye Aydın'ın mezarını ziyaret etti. Aydın, başına bir baş örtüsü örten ve mezar taşının yanında yere oturan sevgilisi Halsey'in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
2014 YILINDA HAYATA VEDA ETMİŞ

Mezar taşında Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın 1959 yılında dünyaya geldiği, 2014 yılında da New York'ta hayata veda ettiği anlaşılıyor.  Kadriye Aydın'ın genç yaşta vefat etmiş olması da dikkat çekti.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
ANNESİNİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYOR

Alev Aydın, zaman zaman sosyal medya sayfasında annesinin fotoğraflarını paylaşıyor. Bu da Aydın'ın paylaştığı, annesi Kadriye Aydın'ın 20'li yaşlarında çekilen fotoğraflarından biri.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
YÜRÜYÜŞE ÇIKTILAR

Yakında dünyaya gelecek bebeklerinin heyecanını taşıyan Halsey ile Alev Aydın, geçtiğimiz ay Malibu'da çıktıkları bir yürüyüşte objektiflere takıldı. Maskelerini de eksik etmeyen çifti, birkaç arkadaşları da eşlik etti.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
KARNI BÜYÜDÜ

Daha önce düşükle sonuçlanan bir hamilelik geçiren Halsey'in karnının giderek büyümesi de dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcı o gün dar bir tayt ve büstiyer giymeyi tercih etmişti. Halsey, kendisini görüntüleyen fotoğrafçılara aldırmadan yürüyüşüne devam etti.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
'SÜRPRİZ' DİYEREK DUYURDU

Geçtiğimiz yaz Türkiye'ye gelen ve İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezen ünlü şarkıcı Halsey, ilk bebeğine hamile olduğunu duyurdu.26 yaşındaki Halsey, Türk sevgilisi, senaryo yazarı Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini bir Instagram paylaşımıyla duyurdu. Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı bir dizi fotoğrafını "Sürpriz" mesajıyla birlikte paylaştı.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Fotoğrafçı Sam Dameshek'in objektifine poz veren Halsey'in bu paylaşımına yorum yapanlar arasında Alev Aydın da vardı. Senaro yazarı Aydın da ünlü şarkıcının bu paylaşımına onu sevdiğini belirten bir yorum yaptı. Aydın, Halsey'in hamileliğini ilan ettiği fotoğrafını kendi Instagram sayfasından da paylaştı.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti
AYDIN DA FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti

DÜNYANIN FARKLI YERLERİNDE

Alev Aydın'ın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflardan, çocukluğunda Suudi Arabistan, New York, Antalya ve Giresun'da bulunduğu anlaşılıyor.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti

YÜZDE 11 TÜRK ÇIKTI

Müzik dünyasında gerçek adı yerine Halsey'i kullanan ünlü şarkıcı, 18 yaşındayken maddi zorluklarla karşılaştı ve müzik onun için para kazanmanın bir yolu oldu. Kısa bir süre önce Türkiye'ye gelen Halsey, yaptırdığı DNA testinde de yüzde 11 Türk çıktığını duyurmuştu. Halsey, bunun ardından bir yandan Türkçe öğrenmeye bir yandan da baklava yapmaya çalıştığını da sosyal medyadan ilan etmişti. Halsey, anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenli.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti

GİRESUN'DAN ÇOCUKLUK POZU

Halsey'in sevgilisi Alev Aydın'ın Giresun'da çekilen bu çocukluk fotoğrafı da Instagram sayfasında yer alıyor.

Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Instagram, Halsey, Aydın, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Halsey, Alev Aydın'ın annesi Kadriye Aydın'ın annesinin mezarını ziyaret etti - Son Dakika Magazin


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