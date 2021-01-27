HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR? - Son Dakika

HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

27.01.2021 21:46
HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?, System.String[]

Ünlü şarkıcı Halsey, Türkiye'ye olan sevgisi ve ilgisiyle biliniyor. Sosyal medyasında Türkçe hikayeler paylaşması ve Türk hayranlarına cevap vermesinin ardından şimdi de Türk sevgilisi ile gündeme geldi! Peki, Alev Aydın kimdir, nerelidir? Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın kimdir? Halsey kimdir? Halsey Türk mü?

Halsey, son yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Geçenlerde Türk sevgilisi ile paylaşım yapan Halsey'in şimdi de Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediği ortaya çıktı! Halsey'in bebeğinin babasının Türk olması, sosyal medyada büyük ilgi çekerken, hayranları da bir hayli mutlu etti! İşte, Alev Aydın kimdir, nerelidir? Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın kimdir? Halsey kimdir? Halsey Türk mü? sorularının cevapları!

HALSEY'İN TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

Halsey'in Türklere ilgisi son olarak sevgilisiyle tekrar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Halsey'in sevgilisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın sosyal medyada aranmaya başladı. Fakat sanılanın aksine, Halsey'in sevgilisi Alev Aydin Türkiye'de yaşamıyor. Türk asıllıAlev Aydin, Amerika'da yaşıyor.Alev Aydin, birçok senaryonun yazarlığını yapmış bir senarist. Amerika'da yaşan Alev Aydin, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır. Alev Aydın, ayrıca oyunculuk da yapmaktadır ve sanatla ilgilenmektedir.

HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Halsey, Aydın, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce karısını sonra kendisini öldürdü Son Dakika: Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası kısıtlama mesajı: Kontrolsüz gevşeme dalgalanmalara yol açabilir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk ile görüştü Dünya Sağlık Örgütü salgının bitmesini aşıların eşit dağıtılmasına bağladı Nesrin Cevadzade diziden ayrılıyor mu? Yasak Elma'nın fragmanı kafaları karıştırdı Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Destekleri memnuniyetle karşılayan yeme-içme sektöründe gözler işletmelerin açılmasında Polis memuru ve öğretmen eşinin ölümünde korkunç detay! Çatıdan düşen buz kombinin bacasını çıkarmış
Fed faiz kararını açıkladı Fed faiz kararını açıkladı         
22:12
Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı Beşiktaşlı Mensah'ın F.Bahçe'yle ilgili sözleri ortalığı karıştırdı! Gerçek sonradan anlaşıldı         
21:56
Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı Dünyaca ünlü yıldız Halsey, Türk senarist Alev Aydın'dan hamile kaldı         
21:24
Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak Güzel model Anna Falchi, Lazio şampiyon olursa tamamen soyunacak         
20:45
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 132 kişi vefat etti, 7 bin 489 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü, 'Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı?' sorusunu yanıtladı, 4 tehdidi sıraladı         
19:47
Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi Yeni arabası ile 2 geyiğe çarpan adam, aynı gün milyoner olduğunu öğrendi         
18:19
Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı Joe Biden yönetiminden Türk hamlesi! ABD'nin kritik bakanlıklarına 3 Türk kadın atandı         
17:21
MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti         
16:54
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini fark eden kadın, çatısında yaşayan bir adam buldu         
16:25
İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular         
15:15
Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı Cinsel organının göründüğü video Nusret Gökçe'nin başına iş açtı         
12:27
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım         
11:38
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 22:42:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei