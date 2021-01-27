HALSEY'İN HAMİLE OLDUĞU TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?

Halsey, son yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Geçenlerde Türk sevgilisi ile paylaşım yapan Halsey'in şimdi de Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediği ortaya çıktı! Halsey'in bebeğinin babasının Türk olması, sosyal medyada büyük ilgi çekerken, hayranları da bir hayli mutlu etti! İşte, Alev Aydın kimdir, nerelidir? Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın kimdir? Halsey kimdir? Halsey Türk mü? sorularının cevapları!





HALSEY'İN TÜRK SEVGİLİSİ ALEV AYDIN KİMDİR?





Halsey'in Türklere ilgisi son olarak sevgilisiyle tekrar ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya hesabından sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı. Halsey'in sevgilisinin bir Türk olduğu ortaya çıktı. Halsey'in Türk sevgilisi Alev Aydın sosyal medyada aranmaya başladı. Fakat sanılanın aksine, Halsey'in sevgilisi Alev Aydin Türkiye'de yaşamıyor. Türk asıllıAlev Aydin, Amerika'da yaşıyor.Alev Aydin, birçok senaryonun yazarlığını yapmış bir senarist. Amerika'da yaşan Alev Aydin, Cruel Hearts ve Lonely Boy gibi eserlerin senaryosunun yazarıdır. Alev Aydın, ayrıca oyunculuk da yapmaktadır ve sanatla ilgilenmektedir.



