Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı - Son Dakika
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Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı

02.03.2022 11:13

Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındıANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde elverişsiz hava şartlarından etkilenerek halsiz düşen bir yaban keçisi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Müdürlüğü'ne sığındı.

Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı

ANTALYA Antalya'nın Akseki ilçesinde elverişsiz hava şartlarından etkilenerek halsiz düşen bir yaban keçisi Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASAT Müdürlüğü'ne sığındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim edilen keçi Antalya Hayvanat Bahçesi'nde tedavi ediliyor.

Antalya'nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda kış şartlarında bitkin düşen bir yaban keçisi Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık su İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait Sarıhacılar mevkiindeki Akseki Atıksu Arıtma Tesisi'ne sığındı. Yaban keçisini fark eden ASAT personeli hasta hayvanı tesis içine alarak karnını doyurdu ve ısınmasını sağladı. Kısa süreliğine tesiste misafir edilen sevimli keçi daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

"Tedavisi sürüyor"

Yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından tedavi için Büyükşehir Belediyesi Antalya Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Antalya Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Aygül Arsun, "Enfeksiyonel bir hastalığa yakalanmış, yüksekten düşme veya herhangi bir darbeye maruz kalmış olabilir. Diğer düşündüğümüz durum ise toksit bir bitki yemiş olması. Hekimlerimiz ilk geldiği günden beri yoğun bir şekilde ilgileniyorlar. Bu ihtimalleri değerlendirerek tedavilerini sürdürüyoruz" dedi.

"Doğaya salınacak"

Hayvanat Bahçesi'ne getirilen yaban keçisinin tedavi ve rehabilitasyon işlemleri tamamlandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edilip, ait olduğu bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı
Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı

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Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halsiz düşen yaban keçisi ASAT'a sığındı - Son Dakika


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