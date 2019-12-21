Halter: 6. Katar Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Halter: 6. Katar Kupası - Son Dakika Spor

Halter: 6. Katar Kupası

6 saat önce

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden halter organizasyonu 6. Katar Kupası'nda milli sporcu Daniyar İsmailov, 3 altın madalya kazandı.

Halter: 6. Katar Kupası, System.String[]

Katar'ın başkenti Doha'da devam eden halter organizasyonu 6. Katar Kupası'nda milli sporcu Daniyar İsmailov, 3 altın madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupanın ikinci günü erkekler 73 kiloda yarışan Daniyar İsmailov, koparmada 156, silkmede 188 ve toplamda da 344 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya elde etti.

Müsabakanın ardından açıklamada bulunan İsmailov, çok iyi hazırlandığını belirterek, "Katar'da Türk bayrağını dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettirdiğim için çok mutluyum. Antrenörlerimiz ve federasyon başkanımız bana büyük destek verdi. İnşallah daha nice madalyalar ve şampiyonluklar kazanacağım." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, 24 Aralık Salı günü sona erecek.

Katar, Doha, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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