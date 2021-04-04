Halter: Avrupa Şampiyonası

Kadınlar 55 kiloda yarışan Sümeyye Kentli ise silkmede 110 kilo kaldırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 55 kiloda mücadele eden Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

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