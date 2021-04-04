Halter: Avrupa Şampiyonası

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Caner Toptaş, koparmada 124, silkmede 150 kilo kaldırsa da madalyaya ulaşamadı.

Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, koparmada 130, silkmede ise 157 kilo kaldırarak 4. sırada yer aldı. Ferdi, toplamda 287 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

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