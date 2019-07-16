Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
Ağrılı halterciler, "Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası"nda 3 madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:15 Kaynak: AA
Ağrılı halterciler, "Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye
Halter Şampiyonası"nda 3 madalya kazandı. Sivas
Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor
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Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas'ta düzenlenen şampiyonda Ağrılı sporcular başarı elde etti.
Kentteki 4 Eylül
Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 40 ilden 400 sporcunun ter döktüğü şampiyonada, Ağrılı sporculardan Arif Koç 109 kiloda Türkiye 2'incisi, Emrah Çalışkan
61 kiloda Türkiye 3'üncüsü, Ahmet Kösedağ ise 96 kiloda Türkiye 4'üncüsü oldu.
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