Son Dakika Haberleri: Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası
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Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

Ağrılı halterciler, "Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası"nda 3 madalya kazandı.

Halter: Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Ağrılı halterciler, "Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası"nda 3 madalya kazandı.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında ve 15 Temmuz şehitleri anısına Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Halter Federasyonunun katkılarıyla Sivas'ta düzenlenen şampiyonda Ağrılı sporcular başarı elde etti.
Kentteki 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 40 ilden 400 sporcunun ter döktüğü şampiyonada, Ağrılı sporculardan Arif Koç 109 kiloda Türkiye 2'incisi, Emrah Çalışkan 61 kiloda Türkiye 3'üncüsü, Ahmet Kösedağ ise 96 kiloda Türkiye 4'üncüsü oldu.
Türkiye, Sivas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:15 Kaynak: AA
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