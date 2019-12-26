Halter heyecanı 50 sporcunun katılımıyla başladı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter İl Temsilciliği 2019-2020 faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar-Gençler Halter İl Birinciliği başladı.



İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara 13 okuldan 50 sporcu katılıyor.



Müsabakalarda sporcular silkme ve koparmada birbirlerine üstünlük sağlayarak Bölge Şampiyonasında ilimizi temsil etmek için ter döküyor. Ailelerinde yoğun ilgi gösterdiği İl Birinciliği müsabakaları üç gün sürecek.



Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcular Aydın'da, Gençler kategorisinde ise Muğla'da yapılacak olan Bölge Şampiyonalarına katılmaya hak kazanacaklar.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalara katılan sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ