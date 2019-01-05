Son Dakika Haberleri: Halter İl Birinciliği Sona Erdi

Halter İl Birinciliği Sona Erdi

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar-Gençler Halter İl Birinciliği sona erdi.

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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2018-2019 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar-Gençler Halter İl Birinciliği sona erdi.

İl Müdürlüğü Ferdi Sporlar Merkezinde düzenlenen müsabakalara 29 bayan 26 erkek sporcu olmak üzere toplam 55 sporcu katıldı.

Müsabakalarda sporcular silkme ve koparmada birbirlerine üstünlük sağlamak için ter döktüler.Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreniyle sporculara madalyaları takdim edildi.

Yıldızlar kategorisinde dereceye giren sporcular Kırıkkale'de, Gençler kategorisinde dereceye giren sporcular ise Denizli'de Ocak ayı sonunda yapılacak Grup müsabakalarına katılmaya hak kazandılar.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek katılacak grup müsabakalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:12 Kaynak: İHA

Kayseri, Spor
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