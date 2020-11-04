Halter Milli Takımı eski başantrenörü Enver Türkileri'ye veda

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybeden Halter Milli Takımı'nın eski başantrenörü Enver Türkileri, son yolculuğuna uğurlandı.

Türk halterine Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi birçok şampiyon sporcu kazandıran Enver Türkileri için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. 78 yaşında hayata veda eden Türkileri'nin cenazesine olimpiyat şampiyonları Taner Sağır, Halil Mutlu ve çalıştırdığı çok sayıda sporcu katıldı. 1989'dan 2005 yılına kadar Türkiye Halter Milli Takımı'nın başantrenörlüğü yapan Enver Türkileri, kılınan cenaze namazının ardından Pursaklar Mezarlığı'na defnedildi.