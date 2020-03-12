Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı - Son Dakika Spor

Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı

6 saat önce

Türkiye Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampı, turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesinden dolayı sonlandırıldı.

Halter Milli Takımı'nın kampı koronavirüs nedeniyle sonlandırıldı, System.String[]

Türkiye Büyük Erkekler Halter Milli Takımı'nın Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampı, turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmesinden dolayı sonlandırıldı.

Hazırlıklarını 1 Mart'tan bu yana Çorum'daki bir otelde sürdüren milli sporcular, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Avrupa Halter Şampiyonası'nın Uluslararası Halter Federasyonunca 13-21 Haziran'a ertelenmesinden dolayı kamptan ayrıldı.

Milli takım antrenörü İsa Makal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın sona ermesinden dolayı sporcuların kentten ayrıldığını söyledi.

Haltercilerin çalışmalarını kendi bölgelerinde sürdüreceklerini belirten Makal, "Şampiyonanın ertelenmesinden dolayı kampımızı sonlandırdık ancak sporcularımız çalışmalarına devam edecek. Virüsün seyrine göre biz de çalışmalarımıza yön vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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